Юношеская сборная Украины U-19 сыграла вничью с Диназом
Встреча завершилась вничью
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения), которая готовится к финальной части Евро-2024 (U-19), где ее соперниками будут команды Северной Ирландии, Норвегии и Италии, провела краткосрочный сбор.
30 апреля парни Дмитрия Михайленко сыграли контрольный матч с «Диназом», который выступает в Первой лиге. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Товарищеский матч юношеской сборной
Украина (U-19) – «Диназ» – 0:0
Украина (1-й тайм): Крапивцов, Каплунов, Мельниченко, Гаража, Вернаттус, Обинайя, Синчук, Ващенко, Гаджиев, Фетько, Сидун.
Украина (2-й тайм): Бакус, Абраменко, Мельниченко, Гаража, Потапенко, Панченко, Турко, Шах, Кайдалов, Квас, Гусол.
Первый матч финального турнира Евро-2024 (U-19) сборная Украины сыграет против Северной Ирландии 15 июля.
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