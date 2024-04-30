Юношеская сборная Украины U-19 сыграла вничью с Диназом

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения), которая готовится к финальной части Евро-2024 (U-19), где ее соперниками будут команды Северной Ирландии, Норвегии и Италии, провела краткосрочный сбор.

30 апреля парни Дмитрия Михайленко сыграли контрольный матч с «Диназом», который выступает в Первой лиге. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Товарищеский матч юношеской сборной

Украина (U-19) – «Диназ» – 0:0

Украина (1-й тайм): Крапивцов, Каплунов, Мельниченко, Гаража, Вернаттус, Обинайя, Синчук, Ващенко, Гаджиев, Фетько, Сидун.

Украина (2-й тайм): Бакус, Абраменко, Мельниченко, Гаража, Потапенко, Панченко, Турко, Шах, Кайдалов, Квас, Гусол.

Первый матч финального турнира Евро-2024 (U-19) сборная Украины сыграет против Северной Ирландии 15 июля.