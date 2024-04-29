ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка

В воскресенье, 28 апреля 2024 года, состоялся матч 4-го тура ХФЛ между медиафутбольными командами IGNIS и FC Rutakorets. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев.

Самым ярким хайлайтом поединка стала драка команд за 15 минут до завершения игры. Игрок FC Rutakorets после фола футболиста IGNIS откровенно ударил соперника кулаком по лицу, после чего началась массовая драка между представителями обеих команд.

Артем Милевский играл в том матче и даже выводил IGNIS на поле с капитанской повязкой, но участия в драке не принимал.

Ранее Артем Милевский «на повышенных тонах» поговорил с арбитром матча медиалиги.

ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла масштабная драка