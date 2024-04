Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде

29 апреля состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Ига Свентек уверенно обыграла Сару Соррибес-Тормо. Далее полька сыграет против Беатрис Хаддад Майи, которая прошла Марию Саккари.

Вторая сеяная Арина Соболенко справилась с Даниэль Коллинс. Американка прервала свой винстрик, который составлял 15 поединков. В четвертьфинале Соболенко встретится с Миррой Андреевой.

Коко Гофф уступила Мэдисон Киз. Далее у американки Онс Жабер.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Юлия Путинцева и Елена Рыбакина.

WTA 1000 Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Сара Соррибес Тормо – 6:1, 6:0

Беатрис Хаддад Майя [11] – Мария Саккари [5] – 6:4, 6:4

Коко Гофф [3] – Мэдисон Киз [18] – 6:7 (4:7), 6:4, 4:6

Алена Остапенко [9] – Онс Жабер [8] – 0:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Юлия Путинцева – Дарья Касаткина [10] – 3:6, 6:2, 6:2

Сара Бейлек [Q] – Елена Рыбакина [4] – 1:6, 3:6

Мирра Андреева – Жасмин Паолини [12] – 7:6 (7:4), 6:4

Даниэль Коллинс [13] – Арина Соболенко [2] – 6:4, 4:6, 3:6

WTA 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Беатрис Хаддад Майя [11]

Мэдисон Киз [18] – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Юлия Путинцева – Елена Рыбакина [4]

Мирра Андреева – Арина Соболенко [2]

