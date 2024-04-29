Свёнтек уничтожила обидчицу Свитолиной в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек более чем уверенно пробилась в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

В матче 4-го раунда Свёнтек разгромила первую ракетку Испании Сару Соррибес Тормо (№55 WTA).

Мадрид. Четвертый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:1, 6:0

Это была 3-я встреча теннисисток, испанка пока не выигрывала. Соррибес Тормо во втором раунде остановила украинку Элину Свитолину.

В 1/4 финала Свёнтек сразится с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии (№14 WTA). Ига проиграла лишь 8 геймов в 6 сетах, которые она сыграла на этой неделе.

В прошлом году полька играла в финале, где уступила Арине Соболенко.