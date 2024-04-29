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  4. Свёнтек уничтожила обидчицу Свитолиной в Мадриде
WTA
29 апреля 2024, 14:55 |
443
1

Свёнтек уничтожила обидчицу Свитолиной в Мадриде

Сара Соррибес Тормо сумела взять лишь один гейм

29 апреля 2024, 14:55 |
443
1
Свёнтек уничтожила обидчицу Свитолиной в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек более чем уверенно пробилась в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

В матче 4-го раунда Свёнтек разгромила первую ракетку Испании Сару Соррибес Тормо (№55 WTA).

Мадрид. Четвертый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:1, 6:0

Это была 3-я встреча теннисисток, испанка пока не выигрывала. Соррибес Тормо во втором раунде остановила украинку Элину Свитолину.

В 1/4 финала Свёнтек сразится с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии (№14 WTA). Ига проиграла лишь 8 геймов в 6 сетах, которые она сыграла на этой неделе.

В прошлом году полька играла в финале, где уступила Арине Соболенко.

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WTA Мадрид Сара Соррибес-Тормо Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
От чесно кажучи гадав, що після перемог над Світоліной і Азаренко іспанка зможе дати бій і Свьонтек. Але, здається, що Ізі як свого часу Серені програють ще в роздягальні.
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