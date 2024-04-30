Финал сезона АПЛ без Миколенко. Эвертон рассказал о травме украинца
В нынешнем клубном сезоне Виталий не сыграет
Клуб АПЛ «Эвертон» на официальном сайте подтвердил информацию о травме ноги украинского защитника Виталия Миколенко.
Как уже заявил сам игрок на странице в Instagram, операция Миколенко не потребуется, однако ведущий футболист команды пропустит остаток сезона АПЛ.
«Эвертону» в чемпионате Англии осталось сыграть с «Лутоном», «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом». Несмотря на то, что с ливерпульской команды за финансовые нарушения снимали очки, «Эвертон» гарантировал себе место в АПЛ на новый сезон.
Однако Миколенко заявил, что надеется восстановиться до Евро-2024.
В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.
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