Финал сезона АПЛ без Миколенко. Эвертон рассказал о травме украинца

Клуб АПЛ «Эвертон» на официальном сайте подтвердил информацию о травме ноги украинского защитника Виталия Миколенко.

Как уже заявил сам игрок на странице в Instagram, операция Миколенко не потребуется, однако ведущий футболист команды пропустит остаток сезона АПЛ.

«Эвертону» в чемпионате Англии осталось сыграть с «Лутоном», «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом». Несмотря на то, что с ливерпульской команды за финансовые нарушения снимали очки, «Эвертон» гарантировал себе место в АПЛ на новый сезон.

Однако Миколенко заявил, что надеется восстановиться до Евро-2024.

В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.