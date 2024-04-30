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Англия
30 апреля 2024, 16:42 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:25
1130
0

Финал сезона АПЛ без Миколенко. Эвертон рассказал о травме украинца

В нынешнем клубном сезоне Виталий не сыграет

30 апреля 2024, 16:42 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:25
1130
0
Финал сезона АПЛ без Миколенко. Эвертон рассказал о травме украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Клуб АПЛ «Эвертон» на официальном сайте подтвердил информацию о травме ноги украинского защитника Виталия Миколенко.

Как уже заявил сам игрок на странице в Instagram, операция Миколенко не потребуется, однако ведущий футболист команды пропустит остаток сезона АПЛ.

«Эвертону» в чемпионате Англии осталось сыграть с «Лутоном», «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом». Несмотря на то, что с ливерпульской команды за финансовые нарушения снимали очки, «Эвертон» гарантировал себе место в АПЛ на новый сезон.

Однако Миколенко заявил, что надеется восстановиться до Евро-2024.

В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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