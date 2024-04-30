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  4. ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
Испания
30 апреля 2024, 16:23 |
1136
2

ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал

Поединок начнется в 22:00

30 апреля 2024, 16:23 |
1136
2
ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.

Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене». Ожидается, что в стартовом составе «Реала» сегодня выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

В преддверии матча президент «Реала» Флорентино Перес встретился с игроками «королевского клуба». Пресс-служба «сливочных» поделилась фото, на котором изображены Лунин и Перес.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.

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Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов фото
Дмитро Олійник Источник: ФК Реал Мадрид
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Saar
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Gargantua
Перес встретился в коридоре с Луниным и они поздоровались.
ШОК! СЕНСАЦИЯ!! ЭТА ПРАВДА ЗАПРЕЩЕНА В ИНТЕРНЕТЕ!!!
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