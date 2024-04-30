ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
Поединок начнется в 22:00
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.
Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене». Ожидается, что в стартовом составе «Реала» сегодня выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.
В преддверии матча президент «Реала» Флорентино Перес встретился с игроками «королевского клуба». Пресс-служба «сливочных» поделилась фото, на котором изображены Лунин и Перес.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.
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