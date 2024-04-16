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  4. Судаков признался, что Шахтер отклонил хорошее предложение от топ-клуба
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 21:31 |
2335
0

Судаков признался, что Шахтер отклонил хорошее предложение от топ-клуба

«Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия

16 апреля 2024, 21:31 |
2335
0
Судаков признался, что Шахтер отклонил хорошее предложение от топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков дал интервью изданию CaughtOffside, в котором признался, что «горняки» отклонили предложение в 40 миллионов евро за него от итальянского «Наполи»:

«Они [Наполи – ред.] сделали хорошее предложение, но клуб [Шахтер – ред.] его отклонил. Мы быстро закрыли эту тему, и я сосредоточил все свое внимание на Шахтере.

Я надеюсь [на большой переезд однажды] и работаю над этим. Я не могу назвать или выделить одну лигу. Я смотрю пять лучших лиг Европы. Но сейчас я игрок Шахтера и просто стараюсь показать себя здесь как можно лучше», – сказал Георгий.

Ранее сообщалось, что Наполи летом снова попытается купить Судакова. Для этого им потребуется минимум 50 млн евро.

В текущем сезоне Георгий отыграл 27 поединков в футболке «Шахтера» во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 1 голевой передачей.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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