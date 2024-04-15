Наполи летом попытается купить Судакова. Потребуется минимум 50 млн евро

Руководство «Наполи» в летнее трансферное окно планирует выполнить ряд трансферов, которые помогут провести реконструкцию текущего состава.

В среднюю линию № 1 в списке пожеланий «Наполи» значится хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, которым интересуется множество клубов европейского континента.

«Год назад это был Габри Вейга, который тогда выбрал Саудовскую Аравию именно потому, что «Наполи» не смог решить вопрос с польским полузащитником [Петром Зелиньским], который уйдет на правах бесплатного трансфера нынешним летом. Сегодня их мечта – это Георгий Судаков, плеймейкер донецкого «Шахтера», за которым следит «Ювентус», но даже в этом случае нужно минимум 50 миллионов евро. Предполагается, что если кто-то активирует пункт в контракте Осимхена (120-130 миллионов евро в зависимости от клуба), «Наполи» должен рассмотреть возможность реинвестирования средств, чтобы начать все заново. За ошибки приходится платить высокую цену: две неудачные рыночные сессии привели к нынешней катастрофе», – цитирует источник информацию, опубликованную в газете Corriere dello Sport.

Ранее тренер «Шахтера» Карло Николини рассказывал, что сейчас в Европе есть множество клубов, заинтересованных в услугах Судакова.