Карло НИКОЛИНИ: «Заинтересованных клубов в наших игроках очень много»

Тренер «Шахтера» Карло Николини, входящий в штаб Марино Пушича, пообщался с итальянскими журналистами и рассказал им об интересе, который проявляют к ведущим футболистам «горняков» различные клубы из Европы и Италии.

«Если вы посмотрите на наш состав, то увидите, что средний возраст наших футболистов – это 23-24 года. Не только в украинской Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов, где в этом сезоне мы обыграли «Барселону». Это нормально, что спортивные директора многих европейских клубов держат наших молодых игроков в своих блокнотах. Я думаю, это нормально, потому что они сильные. На талантов обращают внимание крупные европейские и итальянские клубы, в том числе, конечно, и «Наполи», который внимательно за нами наблюдает, как в прошлом с Джунтоли, так и с Мантовани, да и с другими скаутскими командами».

«Летний аукцион по Судакову и всем нашим талантам? Логично, потому что если вы хотите, чтобы игроки были хорошими, нужно платить, еще и потому, что у них есть опыт и матчи на топ-уровне, а также они все еще молоды».

«Кто из итальянских клубов интересуется – «Наполи» или «Ювентус»? Повторяю, заинтересованных клубов в наших игроках гораздо больше. Наши футболисты 2002 года, например, уже имеют по несколько десятков матчей в чемпионате и в еврокубках. На нас смотрят как крупные европейские клубы, так и итальянские», - рассказал Николини.

Ранее Николини предрекал, что сборная Украины может стать «темной лошадкой» на чемпионате Европы-2024.