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  4. Тренер Шахтера Николини: «Украина может стать темной лошадкой Евро-2024»
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 15:08 |
231
0

Тренер Шахтера Николини: «Украина может стать темной лошадкой Евро-2024»

«Сине-желтые» сыграют на своем четвертом кряду европейском первенстве

28 марта 2024, 15:08 |
231
0
Тренер Шахтера Николини: «Украина может стать темной лошадкой Евро-2024»
ФК Шахтер. Карло Николини

Член тренерского штаба «Шахтера» Карло Николини поделился впечатлениями от квалификации сборной Украины на чемпионат Европы-2024 в Германии.

«Украина очень хотела пройти квалификацию [на Евро-2024], в том числе из-за всего, что происходит в стране вне футбола. Я думаю, что Украина может оказаться темной лошадкой на чемпионате Европы. Это молодая команда с интересными игроками. Квалификация на Евро-2024 также дает надежду стране, которая может получать положительные эмоции благодаря спорту».

«Украина – это команда, которая может играть с разными схемами, мы уже видели ее, так как они были в одной группе отбора с Италией. У Украины есть талант и тактика. 7-8 футболистов играют в Англии и за рубежом, а также есть те, кто со мной в «Шахтере», здесь они всегда попадают в Лигу чемпионов».

«Ребров на скамейке запасных и Шевченко во главе ассоциации футбола приносят опыт, они приносят авторитет. Уровень украинской сборной вырос и, повторюсь, некоторые игроки невероятно талантливы. Они большие профессионалы, на каждой позиции есть важные игроки и 2-3 для меня – это просто феномены. У них также есть два очень сильных вратаря».

«Судаков? Против Исландии он сыграл прекрасный матч. Я очень горжусь его прогрессом. Наличие в сборной семи игроков «Шахтера» плюс всех тех, кто играет за рубежом, меня очень радует, и я был рад квалификации, достигнутой ими в матче с Исландией», – заявил Николини.

Ранее Николини защищал экс-вингера «Шахтера» Михаила Мудрика от критики в Англии, заявив что «Челси» – это не команда.

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Карло Николини Шахтер Донецк Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник Napoli Magazine
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