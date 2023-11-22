«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика

Один из тренеров донецкого «Шахтера» Карло Николини обвинил лондонский «Челси» в слабой игре вингера Михаила Мудрика.

«Он перешел в «Челси», а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают трудности. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше. Ему надо найти правильное окружение и тренера, который даст ему уверенность.

У него есть все, чтобы зажигать. Я надеюсь, что он сможет это продемонстрировать, потому что это действительно сильный игрок», – заявил Николини.