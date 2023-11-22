«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
Карло Николини – об украинском полузащитнике
Один из тренеров донецкого «Шахтера» Карло Николини обвинил лондонский «Челси» в слабой игре вингера Михаила Мудрика.
«Он перешел в «Челси», а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают трудности. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше. Ему надо найти правильное окружение и тренера, который даст ему уверенность.
У него есть все, чтобы зажигать. Я надеюсь, что он сможет это продемонстрировать, потому что это действительно сильный игрок», – заявил Николини.
Напомним, «Челси» купил Мудрика прошлой зимой у донецкого «Шахтера» за 70+30 млн евро.
На сегодня в активе у украинского полузащитника 28 матчей, 2 гола и 2 ассиста в рядах «аристократов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ровенчане сохраняют оптимизм
Украина гарантировала проход раньше, но после ничьей конкурентов финишировала лидером