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  4. «Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
Англия
22 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:53
793
1

«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика

Карло Николини – об украинском полузащитнике

22 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:53
793
1
«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Один из тренеров донецкого «Шахтера» Карло Николини обвинил лондонский «Челси» в слабой игре вингера Михаила Мудрика.

«Он перешел в «Челси», а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают трудности. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше. Ему надо найти правильное окружение и тренера, который даст ему уверенность.

У него есть все, чтобы зажигать. Я надеюсь, что он сможет это продемонстрировать, потому что это действительно сильный игрок», – заявил Николини.

Напомним, «Челси» купил Мудрика прошлой зимой у донецкого «Шахтера» за 70+30 млн евро.

На сегодня в активе у украинского полузащитника 28 матчей, 2 гола и 2 ассиста в рядах «аристократов».

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Михаил Мудрик Карло Николини Челси сборная Украины по футболу
Источник Sportskeeda
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Serhii P.
він швидкий, це правда. Але не витягує весь матч, дріблинг дуже посередній, через що часто втрачає м"яч та змушує команду повертатися назад.
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