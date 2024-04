ВИДЕО. Жабер прокомментировала конфликт Остапенко с ее боксом

В понедельник девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса переиграла Алену Остапенко из Латвии (6:0, 6:4) и вышла в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во второй партии Остапенко надоели громкие крики мужа Онс Жабер, Карима Камуна. Выиграв гейм во втором сете, Алена явно высказала что-то нелицеприятное в сторону бокса туниски.

На послематчевой пресс-конференции Онс спросили об этом эпизоде.

– Остапенко по ходу матча останавливалась и долго смотрела в сторону вашей ложи. Вы это заметили?

– Дело в том, что у всех разный характер на корте. Все знают Алену. Она всегда говорит мне, что иногда демоны в ее голове вылезают наружу по ходу матча, так что я ее понимаю. Я была очень мотивирована, мой бокс меня тоже поддерживал, а это мне нравится.

Возможно, она сказала что-то плохое в их адрес, но я думаю, они в состоянии с этим справиться, они взрослые люди. Что есть, то есть, я не могу это контролировать. Она так себя ведет. Самое важное – то, что я победила и сохраняла мотивацию до конца.

Jabeur's box has been annoying as hell and Penko is extremely fed up with them 😅 pic.twitter.com/NrMV6RV7f0