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  4. ВИДЕО. Жабер прокомментировала конфликт Остапенко с ее боксом
WTA
30 апреля 2024, 14:11 |
344
0

ВИДЕО. Жабер прокомментировала конфликт Остапенко с ее боксом

В матче туниски и латвийки было жарко

30 апреля 2024, 14:11 |
344
0
ВИДЕО. Жабер прокомментировала конфликт Остапенко с ее боксом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

В понедельник девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса переиграла Алену Остапенко из Латвии (6:0, 6:4) и вышла в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во второй партии Остапенко надоели громкие крики мужа Онс Жабер, Карима Камуна. Выиграв гейм во втором сете, Алена явно высказала что-то нелицеприятное в сторону бокса туниски.

На послематчевой пресс-конференции Онс спросили об этом эпизоде.

– Остапенко по ходу матча останавливалась и долго смотрела в сторону вашей ложи. Вы это заметили?
– Дело в том, что у всех разный характер на корте. Все знают Алену. Она всегда говорит мне, что иногда демоны в ее голове вылезают наружу по ходу матча, так что я ее понимаю. Я была очень мотивирована, мой бокс меня тоже поддерживал, а это мне нравится.

Возможно, она сказала что-то плохое в их адрес, но я думаю, они в состоянии с этим справиться, они взрослые люди. Что есть, то есть, я не могу это контролировать. Она так себя ведет. Самое важное – то, что я победила и сохраняла мотивацию до конца.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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