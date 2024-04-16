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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 20:35 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:45
600
0

Битва за топ-2 в рейтинге УЕФА и две путевки в ЛЧ. Кто из грандов впереди?

Италия лидирует, Германия и Англия ведут борьбу за второе место

16 апреля 2024, 20:35 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:45
600
0
Битва за топ-2 в рейтинге УЕФА и две путевки в ЛЧ. Кто из грандов впереди?
УЕФА

Дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2024/25 получат две лучших ассоциации из рейтинга УЕФА за сезон 2023/24.

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В сезонном рейтинге УЕФА впереди:

  • Италия (18.857*), Германия (16.785), Англия (16.750), Испания (15.062), Франция (14.750).

* Гарантированные очки для Италии в матчах 1/4 финала Лиги Европы между Миланом и Ромой уже включены.

Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

  • для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)
  • дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)
  • по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).

Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25 (топ-10)

Расклад по командам для топ-4

Результаты команд из топ-3 рейтинга

Пятилетний рейтинг УЕФА

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2023/24

1/4 финала Лиги чемпионов

Ответные матчи 1/4 финала ЛЧ

1/4 финала Лиги Европы

1/4 финала Лиги конференций

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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