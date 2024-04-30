Ведущий бомбардир Полесья выбыл до конца сезона
Финиш сезона УПЛ без Будковского
Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Полесья» Филипп Будковский посетил вчерашний поединок 26-го тура чемпионата УПЛ между житомирской командой и «Ворсклой».
Но, по имеющейся информации, после серьезной травмы носа, полученной в календарном матче 23 тура с Минаем, Будковский с каждым днем чувствует себя все лучше, но в текущем сезоне вынужден будет ограничиться на поединках «Полесья» ролью болельщика.
В текущем чемпионате УПЛ Филипп Будковский сыграл за «Полесье» в 18 поединках и стал автором четырех забитых мячей, а также забил гол в Кубке Украины.
Ранее мы сообщали, что во вчерашнем поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между «Полесьем» и «Ворсклой» в составе команды отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.
Команда сейчас занимает 6-е место УПЛ и нацелена на финиш в зоне еврокубков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Юрия Вернидуба входит в топ-3, значительно оторвавшись от Днепра-1
Свентек выбила Соррибес-Тормо, Даниэль проиграла Соболенко, Коко вылетела от Киз