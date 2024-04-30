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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 17:05 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:55
1152
0

Ведущий бомбардир Полесья выбыл до конца сезона

Финиш сезона УПЛ без Будковского

30 апреля 2024, 17:05 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:55
1152
0
Ведущий бомбардир Полесья выбыл до конца сезона
ФК Полесье. Филипп Будковский

Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Полесья» Филипп Будковский посетил вчерашний поединок 26-го тура чемпионата УПЛ между житомирской командой и «Ворсклой».

Но, по имеющейся информации, после серьезной травмы носа, полученной в календарном матче 23 тура с Минаем, Будковский с каждым днем ​​чувствует себя все лучше, но в текущем сезоне вынужден будет ограничиться на поединках «Полесья» ролью болельщика.

В текущем чемпионате УПЛ Филипп Будковский сыграл за «Полесье» в 18 поединках и стал автором четырех забитых мячей, а также забил гол в Кубке Украины.

Ранее мы сообщали, что во вчерашнем поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между «Полесьем» и «Ворсклой» в составе команды отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.

Команда сейчас занимает 6-е место УПЛ и нацелена на финиш в зоне еврокубков.

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Полесье Житомир Филипп Будковский травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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