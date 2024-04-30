Ведущий бомбардир Полесья выбыл до конца сезона

Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Полесья» Филипп Будковский посетил вчерашний поединок 26-го тура чемпионата УПЛ между житомирской командой и «Ворсклой».

Но, по имеющейся информации, после серьезной травмы носа, полученной в календарном матче 23 тура с Минаем, Будковский с каждым днем ​​чувствует себя все лучше, но в текущем сезоне вынужден будет ограничиться на поединках «Полесья» ролью болельщика.

В текущем чемпионате УПЛ Филипп Будковский сыграл за «Полесье» в 18 поединках и стал автором четырех забитых мячей, а также забил гол в Кубке Украины.

Ранее мы сообщали, что во вчерашнем поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между «Полесьем» и «Ворсклой» в составе команды отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.

Команда сейчас занимает 6-е место УПЛ и нацелена на финиш в зоне еврокубков.