«Шахтер» готовится к следующим двум матчам Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем».

Донецкая команда провела тренировку 29 апреля в спорткомплексе Святошин.

Поединки пройдут 1 и 5 мая на стадионе «Левый берег» в Киевской области.

Шахтер является лидером УПЛ за 4 тура до конца чемпионата, опережая Динамо на 4 очка. 27-й тур УПЛ состоится с 4 по 6 мая.

Турнирное положение УПЛ (топ-6)

1. Шахтер Донецк – 61 очка (25 матча)

2. Динамо Киев – 57 очков (25 матчей)

3. Кривбасс Кривой Рог – 54 очка (26 матчей)

4. Днепр-1 – 45 очков (26 матчей)

5. Рух Львов – 44 очка (26 матчей)

6. Полесье Житомир – 42 очка (26 матчей)

ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней