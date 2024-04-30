ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
Поединки пройдут 1 и 5 мая на стадионе «Левый берег»
«Шахтер» готовится к следующим двум матчам Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем».
Донецкая команда провела тренировку 29 апреля в спорткомплексе Святошин.
Поединки пройдут 1 и 5 мая на стадионе «Левый берег» в Киевской области.
Шахтер является лидером УПЛ за 4 тура до конца чемпионата, опережая Динамо на 4 очка. 27-й тур УПЛ состоится с 4 по 6 мая.
Турнирное положение УПЛ (топ-6)
- 1. Шахтер Донецк – 61 очка (25 матча)
- 2. Динамо Киев – 57 очков (25 матчей)
- 3. Кривбасс Кривой Рог – 54 очка (26 матчей)
- 4. Днепр-1 – 45 очков (26 матчей)
- 5. Рух Львов – 44 очка (26 матчей)
- 6. Полесье Житомир – 42 очка (26 матчей)
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
👊 Попереду – два матчі з «Чорноморцем» протягом 5 днів ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 29, 2024
🧡 Показуємо, як «Шахтар» готується до наступних ігор УПЛ.
📅 1 та 5 травня 🆚 «Чорноморець» 🧡 #Shakhtar pic.twitter.com/Hs3i01Hb1e
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