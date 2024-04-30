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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 03:30 | Обновлено 30 апреля 2024, 03:40
55
0

ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней

Поединки пройдут 1 и 5 мая на стадионе «Левый берег»

30 апреля 2024, 03:30 | Обновлено 30 апреля 2024, 03:40
55
0
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
ФК Шахтер

«Шахтер» готовится к следующим двум матчам Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем».

Донецкая команда провела тренировку 29 апреля в спорткомплексе Святошин.

Поединки пройдут 1 и 5 мая на стадионе «Левый берег» в Киевской области.

Шахтер является лидером УПЛ за 4 тура до конца чемпионата, опережая Динамо на 4 очка. 27-й тур УПЛ состоится с 4 по 6 мая.

Турнирное положение УПЛ (топ-6)

  • 1. Шахтер Донецк – 61 очка (25 матча)
  • 2. Динамо Киев – 57 очков (25 матчей)
  • 3. Кривбасс Кривой Рог – 54 очка (26 матчей)
  • 4. Днепр-1 – 45 очков (26 матчей)
  • 5. Рух Львов – 44 очка (26 матчей)
  • 6. Полесье Житомир – 42 очка (26 матчей)

ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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