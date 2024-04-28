Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Команда Юрия Вернидуба входит в топ-3, значительно оторвавшись от Днепра-1
27–29 апреля проходят поединки 26-го тура чемпионата Украины.
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Донецкий Шахтер уверенно переиграл ЛНЗ Черкассы (2:1) и сохранил лидерство (61 очко). Динамо вырвало победу у Днепра-1 (2:1) и отстает на 4 пункта (57). Третьим идет Кривбасс, который уже на 9 баллов оторвался от Днепра-1 за 4 тура до финиша.
Лидеры УПЛ: Шахтер (61 + игра в запасе), Динамо (57 + игра в запасе), Кривбасс (54), Днепр-1 (45), Рух (44), Полесье (39).
Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 (Боруссия Д может испортить эту перспективу). Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.
Динамо, если останется на 2-й позиции УПЛ, стартует со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Одно место для Украины выделено в 3-м раунде Лиги Европы. Скорее всего, представителем будет или Ворскла (если выиграет у Шахтера в финале Кубка Украины), или же Кривбасс (если закончит УПЛ третьим, а Кубок достанется Шахтеру).
Еще два украинских клуба примут участие в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (3 и 4 места, или 4 и 5 места, в зависимости от результата финала Кубка).
Внизу турнирной таблицы УПЛ находятся: «Оболонь» (22), «Верес» (20) – зона переходных матчей, «Минай» и «Металлист 1925» (19) – зона вылета в Первую лигу.
⚽️ УПЛ. 26-й тур, 27–29 апреля
- 🔹 27.04. 13:00. Минай – Черноморец – 2:0
- 🔹 27.04. 13:00. Днепр-1 – Динамо Киев – 1:2
- 🔹 27.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Шахтер – 0:3
- 🔹 27.04. 18:00. Рух – Верес – 3:1
- 🔹 28.04. 13:00. Заря – Оболонь – 0:0
- 🔹 28.04. 15:30. Колос – Александрия – 0:0
- 🔹 28.04. 18:00. Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0
- 🔹 29.04. 18:00. Полесье – Ворскла
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|25
|19
|4
|2
|54 - 20
|61
|2
|Динамо Киев
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух Львов
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ Черкассы
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Колос К
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|Александрия
|26
|6
|8
|12
|22 - 34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
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