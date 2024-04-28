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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:25
749
0

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий

Команда Юрия Вернидуба входит в топ-3, значительно оторвавшись от Днепра-1

28 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:25
749
0
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
ФК Шахтер Донецк

27–29 апреля проходят поединки 26-го тура чемпионата Украины.

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Донецкий Шахтер уверенно переиграл ЛНЗ Черкассы (2:1) и сохранил лидерство (61 очко). Динамо вырвало победу у Днепра-1 (2:1) и отстает на 4 пункта (57). Третьим идет Кривбасс, который уже на 9 баллов оторвался от Днепра-1 за 4 тура до финиша.

Лидеры УПЛ: Шахтер (61 + игра в запасе), Динамо (57 + игра в запасе), Кривбасс (54), Днепр-1 (45), Рух (44), Полесье (39).

Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 (Боруссия Д может испортить эту перспективу). Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Динамо, если останется на 2-й позиции УПЛ, стартует со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Одно место для Украины выделено в 3-м раунде Лиги Европы. Скорее всего, представителем будет или Ворскла (если выиграет у Шахтера в финале Кубка Украины), или же Кривбасс (если закончит УПЛ третьим, а Кубок достанется Шахтеру).

Еще два украинских клуба примут участие в Лиге конференций, стартуя со 2-го раунда квалификации (3 и 4 места, или 4 и 5 места, в зависимости от результата финала Кубка).

Внизу турнирной таблицы УПЛ находятся: «Оболонь» (22), «Верес» (20) – зона переходных матчей, «Минай» и «Металлист 1925» (19) – зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 26-й тур, 27–29 апреля

  • 🔹 27.04. 13:00. Минай – Черноморец – 2:0
  • 🔹 27.04. 13:00. Днепр-1 – Динамо Киев – 1:2
  • 🔹 27.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Шахтер – 0:3
  • 🔹 27.04. 18:00. Рух – Верес – 3:1
  • 🔹 28.04. 13:00. Заря – Оболонь – 0:0
  • 🔹 28.04. 15:30. Колос – Александрия – 0:0
  • 🔹 28.04. 18:00. Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0
  • 🔹 29.04. 18:00. Полесье – Ворскла

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 25 19 4 2 54 - 20 61
2 Динамо Киев 25 18 3 4 59 - 25 57
3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54
4 Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45
5 Рух Львов 26 11 11 4 39 - 27 44
6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39
7 ЛНЗ Черкассы 26 8 8 10 25 - 31 32
8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30
9 Колос К 25 6 11 8 18 - 19 29
10 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29
11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27
12 Александрия 26 6 8 12 22 - 34 26
13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22
14 Верес 25 4 8 13 23 - 38 20
15 Минай 26 3 10 13 20 - 40 19
16 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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