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Лига чемпионов
20 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 20 апреля 2024, 00:51
716
0

Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ

В клубном рейтинге УЕФА донецкая команда делит 25–27 места

20 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 20 апреля 2024, 00:51
716
0
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам матчей еврокубков, сыгранных в мид-уик, произошли изменения в клубном рейтинге УЕФА.

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Бельгийский Брюгге пробился в полуфинал Лиги конференций и догнал Шахтер в рейтинге. Теперь 25–27 места делят Брюгге, Рейнджерс и Шахтер, имея по 63 очка.

Киевское Динамо занимает 68-е место в рейтинге вместе с румынским ЧФР Клуж (26,5 очков).

Шахтер может попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов. Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ Шахтеру нужно выиграть чемпионат Украины 2023/24, кроме того победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ.

В полуфинал ЛЧ пробились Реал, ПСЖ, Бавария, Боруссия Дортмунд. В национальных чемпионатах только попадание Боруссии Д в топ-4 вызывает вопросы. Команда из Дортмунда делит 4–5 места в Бундеслиге вместе с РБ Лейпциг.

Если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов и окажется ниже зоны ЛЧ в Бундеслиге, то Шахтеру (если выиграет УПЛ) придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Квота Бундеслиги может расшириться до 5 команд в Лиге чемпионов, если Германия выиграет борьбу у Англии за место в топ-2 рейтинга страны сезона.

Таким образом, Шахтеру нужен вылет Боруссии Д из текущей ЛЧ или же финиш шмелей в топ-4 в Бундеслиге.

Клубный рейтинг УЕФА 2024

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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