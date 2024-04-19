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Лига чемпионов
19 апреля 2024, 16:30 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:42
2580
3

Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию

Украина завершила сезон на 18-й позиции 5-летнего рейтинга

19 апреля 2024, 16:30 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:42
2580
3
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта празднует выход в полуфинал ЛЕ

В мид-уик завершились противостояния 1/4 финала еврокубков 2023/24, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В пятилетнем рейтинге УЕФА за 2024 год Украина набрала 28.000 и заняла окончательную 18-ю позиция. В этом сезоне Украина получила меньше баллов (4.100), чем стране-агрессору УЕФА насчитает при дисквалификации (4.333).

Греция увеличила свой отрыв от Украины, прибавив бонусных +0.200 за неделю (30.125). В Лиге конференций Олимпиакос вышел в полуфинал, пройдя по сумме двух матчей турецкий Фенербахче (3:2, 0:1, пен. 3:2), а вот ПАОК на выезде дважды уступил бельгийскому Брюгге (0:1, 0:2).

Чехия, замыкающая топ-10, потеряла последнего представителя – Виктория Пльзень проиграла Фиорентине в ЛК (0:0, 0:2 д.в.)

В борьбе грандов уверенно лидирует Англия (104.303), а вот Испания (88.739) рискует вскоре потерять вторую позицию, поскольку Италия (88.712) приблизилась вплотную, отлично проводя текущий евросезон. Итальянцы за счет высокого рейтинга (19.428) в односезонном рейтинге уже точно не опустятся ниже 2-й позиции, что дает право заявить 5-ю команду в Лигу чемпионов. Да и обгон испанцев – дело времени, ведь у итальянцев осталось 3 команды в еврокубках (Рома, Аталанта, Фиорентина) против одного (Реал) у пиренейцев. Испания рискует потерять место в топ-2 рейтинга впервые с 1998 года.

Напомним, в рейтинге 2025 Украина будет иметь 21-ю позицию на старте сезона (20.800). Цель – подняться в топ-15 по итогам рейтинга 2025, чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27. Учитывая отставания в 6.5 баллов от Дании, идущей 15-й (26.325), это будет сделать крайне сложно.

У кого сколько команд осталось в полуфиналах еврокубков

  • 1. Англия – 1 команда (Астон Вилла в ЛК)
  • 2. Испания – 1 команда (Реал в ЛЧ)
  • 3. Италия – 3 команды (Рома и Аталанта в ЛЕ, Фиорентина в ЛК)
  • 4. Германия – 3 команды (Бавария и Боруссия Д в ЛЧ, Байер в ЛЕ)
  • 5. Франция – 2 команды (ПСЖ в ЛЧ, Марсель в ЛЕ)
  • 8. Бельгия – 1 команда (Брюгге в ЛК)
  • 17. Греция – 1 команда (Олимпиакос в ЛК)

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Octopus
30 тысячных не хватило Италии, чтоб выйти на второе место прямо сейчас
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Saar
іТАЛІЯ!!!!
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Saar
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0
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