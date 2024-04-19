Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы

Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.

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Английский Ливерпуль сенсационно выбыл из турнира. После фиаско в первой игре с Аталантой (0:3) красным надо было отыграть гандикап в три мяча. Команда Юргена Клоппа сумела забить только один мяч усилиями Мохамеда Салаха в дебюте игры (1:0).

Вест Хэм не сумел отыграть два мяча у Байера победителя Бундеслиги. После неудачи в первой игре (0:2) молотобойцы сыграли вничью с фармацевтами второй матч (1:1). При этом Байер установил новый исторический рекорд, продлив серию без поражений до 44 встреч (ранее Ювентус имел 43 матча без поражений в 2011–2012 годах).

Украинский голкипер Анатолий Трубин не спас Бенфику в серии пенальти против Марселя (2:1 дома, 0:1 на выезде, пен. 2:4), и дальше прошел французский клуб.

Рома второй раз выиграла итальянское дерби у Милана (1:0 в гостях и 2:1 дома).

В полуфиналах Лиги Европы (2 и 9 мая) сыграют: Марсель (Франция) – Аталанта (Италия), Рома (Италия) – Байер (Германия).

🏆 Лига Европы 2023/24

⚽️ 1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

🔹 22:00. Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1 [1-й матч – 3:0]

Гол: Салах, 7 (пен)

🔹 22:00. Вест Хэм (Англия) – Байер (Германия) – 1:1 [0:2]

Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89

🔹 22:00. Марсель (Франция) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (пен. 4:2) [1:2]

Гол: Мумбанья, 79

🔹 22:00. Рома (Италия) – Милан (Италия) – 2:1 [1:0]

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбия, 85

⚽️ 1/2 финала. 2 и 9 мая

🔹 Марсель (Франция) – Аталанта (Италия)

🔹 Рома (Италия) – Байер (Германия)

⚽️ Финал. 22 мая. Дублин (Ирландия)

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