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Лига Европы
19 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 19 апреля 2024, 02:38
214
0

Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы

В полуфиналах Лиги Европы сыграют: Марсель – Аталанта, Рома – Байер

19 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 19 апреля 2024, 02:38
214
0
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Английский Ливерпуль сенсационно выбыл из турнира. После фиаско в первой игре с Аталантой (0:3) красным надо было отыграть гандикап в три мяча. Команда Юргена Клоппа сумела забить только один мяч усилиями Мохамеда Салаха в дебюте игры (1:0).

Вест Хэм не сумел отыграть два мяча у Байера победителя Бундеслиги. После неудачи в первой игре (0:2) молотобойцы сыграли вничью с фармацевтами второй матч (1:1). При этом Байер установил новый исторический рекорд, продлив серию без поражений до 44 встреч (ранее Ювентус имел 43 матча без поражений в 2011–2012 годах).

Украинский голкипер Анатолий Трубин не спас Бенфику в серии пенальти против Марселя (2:1 дома, 0:1 на выезде, пен. 2:4), и дальше прошел французский клуб.

Рома второй раз выиграла итальянское дерби у Милана (1:0 в гостях и 2:1 дома).

В полуфиналах Лиги Европы (2 и 9 мая) сыграют: Марсель (Франция) – Аталанта (Италия), Рома (Италия) – Байер (Германия).

🏆 Лига Европы 2023/24

⚽️ 1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

  • 🔹 22:00. Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1 [1-й матч – 3:0]

Гол: Салах, 7 (пен)

  • 🔹 22:00. Вест Хэм (Англия) – Байер (Германия) – 1:1 [0:2]

Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89

  • 🔹 22:00. Марсель (Франция) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (пен. 4:2) [1:2]

Гол: Мумбанья, 79

  • 🔹 22:00. Рома (Италия) – Милан (Италия) – 2:1 [1:0]

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбия, 85

⚽️ 1/2 финала. 2 и 9 мая

  • 🔹 Марсель (Франция) – Аталанта (Италия)
  • 🔹 Рома (Италия) – Байер (Германия)

⚽️ Финал. 22 мая. Дублин (Ирландия)

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Лига Европы статистические расклады Анатолий Трубин Ливерпуль Милан Рома Рим Марсель Бенфика Байер Аталанта выбор редакции Вест Хэм Рома - Милан Аталанта - Ливерпуль
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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