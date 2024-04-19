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Лига Европы
Проходит дальше Марсель
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 0
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Бенфика
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Лига Европы
19 апреля 2024, 00:51 | Обновлено 19 апреля 2024, 01:13
649
8

Трубин не спас в серии пенальти. Марсель прошел Бенфику

Французская команда выиграла четвертьфинал ЛЕ

19 апреля 2024, 00:51 | Обновлено 19 апреля 2024, 01:13
649
8
Трубин не спас в серии пенальти. Марсель прошел Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч (первый матч – 1:2)

«Марсель» – «Бенфика» – 1:0 (пен. 4:2)

Гол: Мумбанья, 79

Серия пенальти: ди Мария – штанга, 1:0 – Корреа, 1:1 – Кокчю, 2:1 – Кондогбия, 2:2 – Отаменди, 3:2 – Балерди, Антониу Силва – вратарь, 4:2 – Луис Энрике.

Предупреждение: Мбемба, 45+2, Харит , 89 – Антониу Силва, 37, ди Мария, 60, Кокчю, 110, Флорентино, 113

«Марсель»: Лопес — Балерди, Жиго (Дау, 100), Мбемба (Мурильо,46) — Согло (Мумбанья, 59), Верету, Кондогбия, Унахи (Луис Энрике, 59), Ндиае (Корреа, 75) — Харит (Лафон, 110) — Обамеянг

«Бенфика»: Трубин — Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Ба — Невеш, Флорентино — Нерес (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Кабрал, 102), ди Мария — Тенгстедт (Кокчю, 62)

Арбитр: Феликс Цвайер

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

МАРСЕЛЬ – БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Марсель Бенфика Лига Европы отчеты Анатолий Трубин серия пенальти
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 8
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_Per4ecter_
Sport.ua, вас що, треба вчити робити заголовки до оглядів футбольних матчів? Взагалі-то, це колективна провина, і питань до тих, хто свої пенальті не забив за Бенфіку аж ніяк не менше. Відповідальність лежить як на тих так і на інших. Коли ви вже припините однобоко висвітлювати новини? Невже не розумієте, що так ви більше спотворюєте факти, котрі дійсно мали місце, ніж об'єктивно про них пишете, тим самим вводячи в оману своїх читачів?
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+3
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AleksDnipro
Трубін вже все, здався, змирився і впав у відчай після того, як програв воротарську позицію у збірній Луніну.
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+2
NoMad
Сьогоднi Трубiн лише пiдтвердив, що йому до Лунiна i першого мiсця в збiрнiй, як Мудрику до золотого м'яча. А ще хтось вчора писав, що Трубiна треба на пенальтi випускати) 
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+1
Первый Среди Равных
Чомусь був впевнений що не візьме жодного пеналя. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Який Трубін чи Лунін, найкращий воротар для збірної це Бущан
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-1
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