Трубин не спас в серии пенальти. Марсель прошел Бенфику

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Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч (первый матч – 1:2)

«Марсель» – «Бенфика» – 1:0 (пен. 4:2)

Гол: Мумбанья, 79

Серия пенальти: ди Мария – штанга, 1:0 – Корреа, 1:1 – Кокчю, 2:1 – Кондогбия, 2:2 – Отаменди, 3:2 – Балерди, Антониу Силва – вратарь, 4:2 – Луис Энрике.

Предупреждение: Мбемба, 45+2, Харит , 89 – Антониу Силва, 37, ди Мария, 60, Кокчю, 110, Флорентино, 113

«Марсель»: Лопес — Балерди, Жиго (Дау, 100), Мбемба (Мурильо,46) — Согло (Мумбанья, 59), Верету, Кондогбия, Унахи (Луис Энрике, 59), Ндиае (Корреа, 75) — Харит (Лафон, 110) — Обамеянг

«Бенфика»: Трубин — Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Ба — Невеш, Флорентино — Нерес (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Кабрал, 102), ди Мария — Тенгстедт (Кокчю, 62)

Арбитр: Феликс Цвайер

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

МАРСЕЛЬ – БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА