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18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Бенфика
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Лига Европы
18 апреля 2024, 06:49 |
14
0

Марсель – Бенфика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы

18 апреля 2024, 06:49 |
14
0
Марсель – Бенфика. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы, в котором будут играть французский «Марсель» и португальская «Бенфика». Игра пройдет в Марселе (Франция) на поле стадиона «Велодром», начало – в 22:00 по Киеву.

В первом матче, который закончился победой «Бенфики» 2:1, лиссабонская команда сыграла два разных тайма. В первом казалось, что «Марсель» не будет иметь никаких шансов, так как с его защитой и опорной зоной хозяева делали, что хотели. Но во втором тайме «орлы» попытались сыграть на удержание счета 2:0 и поплатились. Антониу Силва грубо ошибся в защите, Анатолий Трубин не выручил. В результате этого Обамеянг сделал счет 2:1 и у «Марселя» появились шансы выйти в полуфинал, особенно если учесть безумную поддержку местного стадиона в ответном матче во Франции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Марсель» – «Бенфика» в украиснкой версии сайта.

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Марсель Бенфика Лига Европы текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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