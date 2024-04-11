Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ

На двух предыдущих стадиях хозяева прошли «Тулузу» и «Рейнджерс», гости – «Шахтер» и «Вильярреал», а теперь в очном поединке должны были определить, кто достоин места в полуфинале. Украинских болельщиков матч интересовал в контексте наличия в составе украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

Но в украинца работы было немного. «Бенфика» забрала мяч к своим ногам и достаточно быстро открыла счет усилиями Рафы Силвы. В первом тайме казалось, что победа хозяев неизбежна, неизвестен только счет.

Старт второго тайма вроде бы и подтвердил эти ожидания, поскольку ди Мария в контратаке удвоил счет, но «орлы» пропустили чуть ли не после первого удара в створ (после грубой ошибки Антониу Обамеянг выбежал на Трубина и четко пробил в угол) и немного посыпались. Гости выглядели более мотивированными, но сравнять счет не сумели, хотя имели несколько случаев, в частности, претендовали на пенальти.

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Но счет 2:1 не изменился, поэтому теперь через неделю на французском «Велодроме» при безумной поддержке местных трибун «Марсель» будет иметь все возможности для реванша и прохода в полуфинал.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

«Бенфика» – «Марсель» – 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, ди Мария , 52 – Обамеянг, 67

Предупреждение: Нерес, 18

«Бенфика»: Трубин – Антониу Силва, Бах, Антониу, Отаменди, Аурснес – Жоау Невеш, Флорентину – Нерес (Мариу, 71), Рафа Силва, Ди Мария – Тенгстедт (Леонардо, 71)

«Марсель»: Пау Лопес - Мбемба (Согло, 68), Жиго, Балерди, Мерлен (Ндиайе, 45+2) - Кондогбия, Верету, Луис Энрике - Мумбанья (Унахи, 54 ), Харит, Обамеянг

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

БЕНФИКА - МАРСЕЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА