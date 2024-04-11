В четверг, 11 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги Европы, в котором будут играть португальская «Бенфика» и французский «Марсель». Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на поле стадиона «Да Луш», начало – в 22:00 по Киеву.

«Бенфика» сумела в последнем туре Лиги чемпионов выиграть борьбу за третье место у «Зальцбурга». В Лиге Европы клуб Анатолия Трубина уже прошел «Тулузу» и «Рейнджерс». «Марсель» же украинские болельщики помнят по игре команды на стадии 1/16 финала, когда команда выбила из еврокубков «Шахтер». После этого был пройден и «Вильярреал» (4:0, 1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бенфика» – «Шахтер» в украинской версии сайта.