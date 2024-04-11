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Лига Европы
Бенфика
11.04.2024 22:00 - : -
Марсель
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Лига Европы
11 апреля 2024, 07:16 | Обновлено 11 апреля 2024, 07:18
58
0

Бенфика – Марсель. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля 2024, 07:16 | Обновлено 11 апреля 2024, 07:18
58
0
Бенфика – Марсель. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги Европы, в котором будут играть португальская «Бенфика» и французский «Марсель». Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на поле стадиона «Да Луш», начало – в 22:00 по Киеву.

«Бенфика» сумела в последнем туре Лиги чемпионов выиграть борьбу за третье место у «Зальцбурга». В Лиге Европы клуб Анатолия Трубина уже прошел «Тулузу» и «Рейнджерс». «Марсель» же украинские болельщики помнят по игре команды на стадии 1/16 финала, когда команда выбила из еврокубков «Шахтер». После этого был пройден и «Вильярреал» (4:0, 1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бенфика» – «Шахтер» в украинской версии сайта.

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Бенфика Марсель Лига Европы текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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