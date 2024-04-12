Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.

Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным переиграла французский Марсель (2:1).

Трубин сыграл весь матч и пропустил один гол в матче против обидчиков донецкого Шахтера в 1/8 финала ЛЕ.

Ответный матч четвертьфиналов Лиги Европы пройдет через неделю, 18 апреля.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, Анхель Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67

Видео голов и обзор матча