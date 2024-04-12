Бенфика – Марсель – 2:1. Трубин против обидчиков Шахтера. Видео голов
Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы
Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.
Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным переиграла французский Марсель (2:1).
Трубин сыграл весь матч и пропустил один гол в матче против обидчиков донецкого Шахтера в 1/8 финала ЛЕ.
Ответный матч четвертьфиналов Лиги Европы пройдет через неделю, 18 апреля.
Лига Европы 2023/24. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля
22:00. Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1
Голы: Рафа Силва, 16, Анхель Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67
Видео голов и обзор матча
События матча
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