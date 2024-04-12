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Лига Европы
Бенфика
11.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Марсель
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Лига Европы
12 апреля 2024, 01:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:56
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0

Бенфика – Марсель – 2:1. Трубин против обидчиков Шахтера. Видео голов

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы

12 апреля 2024, 01:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:56
51
0
Бенфика – Марсель – 2:1. Трубин против обидчиков Шахтера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.

Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным переиграла французский Марсель (2:1).

Трубин сыграл весь матч и пропустил один гол в матче против обидчиков донецкого Шахтера в 1/8 финала ЛЕ.

Ответный матч четвертьфиналов Лиги Европы пройдет через неделю, 18 апреля.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, Анхель Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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Бенфика Лига Европы Анатолий Трубин Марсель видео голов и обзор Рафа Силва Анхель Ди Мария Пьер-Эмерик Обамеянг
Источник Sport.ua
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