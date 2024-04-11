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Лига Европы
Бенфика
11.04.2024 22:00 - : -
Марсель
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Лига Европы
11 апреля 2024, 04:23 |
41
0

Бенфика – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2024, 04:23 |
41
0
Бенфика – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

11 апреля на «Эштадиу да Луш» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» встретится с «Марселем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда перед началом прошлого сезона получила очередного главного тренера, Рогера Шмидта. Тот сразу показал, что ставка была сделана правильно, выиграв наконец-то с орлами Примейру, да и в Лиге чемпионов неплохо проявив себя в плей-офф. На контрасте с 2022/2023 красно-белые сдали позиции. Непросто будет защитить титул на внутренней арене - там сейчас Спортинг смотрится немного, но стабильнее. Ну, а на международной арене все начиналось тяжело, была угроза вообще закончить на последнем месте своей группы в Лиге чемпионов. В итоге все-таки за счет победы в крайнем туре в Зальцбурге отобрали у Ред Булла третье место. Это позволило отправиться в Лигу Европы, где не без приключений, но, главное, португальцы прошли и Тулузу, и Рейнджерс (Глазго).

Марсель

Клуб пытается спасти сезон. В прошлом получилось защитить добытое ранее третье место. Но все равно руководство проекта решило заманить на тренерский пост Марселино. Испанец в итоге продержался только пару месяцев, его преемник, Гаттузо, чуть больше, но тоже ушел на фоне разочарования. Только при Гассе получилось переломить ситуацию. В том числе и в Лиге Европы. Приняв команду после ничьей в Гамбурге с Шахтером, новый наставник добился волевой победы в ответном поединке с чемпионом Украины. А потом провансальцы откровенно удивили, ухитрившись разгромить Вильярреал 4:0. В итоге 1:3 в Испании уже ни на что совершенно не могло повлиять, разве что настроение амбициозным болельщикам Олимпика слегка испортило. Впрочем, главное, что французы уже в четвертьфинале.

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Статистика личных встреч

Французы выиграли самый первый очный поединок, в 1990-м году, еще в формате Кубка европейских чемпионов. Но потом уже трижды побеждали орлы.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны в этом поединке к португальцам. Но гости примерно на таком же уровне, поэтому пока что ограничимся ставкой на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

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Бенфика Марсель Лига Европы Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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