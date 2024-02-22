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Лига Европы
Проходит дальше Марсель
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 1
Шахтер Донецк
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Лига Европы
22 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:20
2395
134

Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме

Донецкая команда забила первой, но не сумела удержать преимущество

22 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:20
2395
134
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Getty Images/Global Images Ukraine

Всего за одну календарную неделю мало что можно сделать фундаментального в современном мире. Однако французский «Марсель» решил рискнуть и прямо в разгар двухматчевой дуэли против донецкого «Шахтера» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА провел ротацию на тренерском мостике.

Возможно, не до конца удачная игра команды под руководством Дженнаро Гаттузо неделю назад (2:2) стала причиной дальнейшего увольнения итальянца, а может и «Брест» затем в чемпионате над этим активно поработал (1:0), однако свой шаг соперники все же сделали. И фактически бросили в раскаленную чашу стадиона «Велодром» Жана-Луи Гассе – очередного специалиста, который в этом сезоне должен был спасти «провансальцев» от еще больших проблем.

«Шахтер» понимал, что соперники должны иметь проблемы со слаженными действиями под руководством нового главного тренера на первых минутах, поэтому начал игру не просто смело, а агрессивно смело. И почти сразу добился успеха. Сначала дальний выстрел от Сикана как следует размял Пау Лопеса, а уже на 11 минуте дриблинг Эгиналду на левом фланге штрафной привел к фолу Клосса, а с ним и пенальти, который уверенным ударом в правый угол реализовал Судаков.

И в тот момент «Велодром» на мгновение превратился из одного из самых громких стадионов Европы в одну из самых тихих арен всего мира – от «провансальцев» многого можно было ожидать, но не того, что они пропустят настолько быстро первыми в чрезвычайно важной игре. Однако этот эффект продержался недолго, и «Шахтер» соответственно должен был переходить на защиту собственных ворот.

К сожалению, «горняки» еще находятся в состоянии выхода из зимнего перерыва, поэтому ни о какой надежности вблизи собственных владений в их контексте даже и речи не шло. Если уж и опытный капитан Тарас Степаненко ошибается под плотным прессингом, то что уж говорить о младших партнерах? «Марсель» с радостью пользовался небрежными действиями «горняков» и отыгрался усилиями Обамеянга посреди первого тайма.

После этого в игре наступило очень хрупкое равновесие, которое скорее рисковало скатиться к преимуществу хозяев в мяче, чем он бы достался гостям. Впрочем, команда Пушича не торопилась менять эту ситуацию, потому что ей даже в чем-то выгодно было ловить соперников на контратаках. На самом деле, не так уж и плохой вариант, потому что моменты возникали как у Сикана, так и у Эгиналду, но только в первом тайме.

Потому что во второй половине игры «Шахтер» повторил неутешительный опыт плохого восстановления встречи после перерыва, вот только в Гамбурге его за это откровенно прощали, а здесь соперники оказались не такими благосклонными. Только момент Конопли при подаче углового с правого фланга на ближнюю штангу стоил внимания, но потом на защиту дончан было просто больно смотреть.

Ошибались все – Матвиенко, Степаненко, Ризнык, Ракицкий, оба фланговых защитника. А соперники просто реализовывали те моменты, которые у них возникали. И то – не очень-то и охотно, поэтому остановились на двух дополнительных голах Сарра и Кондогбия, после чего оставили нас в грусти досматривать этот матч. Который, отметим еще раз, начинался очень оптимистично.

В итоге, от отчетной пары команд в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сумел пробиться французский «Марсель», тогда как для донецкого «Шахтера» международные выступления подошли к концу.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч – 2:2)

«Марсель» – «Шахтер» – 3:1

Голы: Обамеянг, 23; Сарр, 74; Кондогбия, 81 – Судаков, 12, пен

Предупреждение: Жиго, 17 – Эгиналду, 45, Конопля, 45+2, Матвиенко, 58, Степаненко, 80, Ракицкий, 90+2

«Марсель»: Пау Лопес – Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен – Клос, Кондогбия, Унахи (Верета, 64) – Арит (Согло, 90+4), Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг (Ндиайе, 84).

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров (Траоре, 84) – Степаненко (Невертон, 84), Судаков – Зубков (Швед, 84), Бондаренко (Крыськив, 84), Эгиналду – Сикан.

Арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

МАРСЕЛЬ – ШАХТЕР.ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Жоффрей Кондогбия (Марсель).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 134
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Александр Ад
Пушич в середині 2 тайму замість того ,щоб робити заміни,сів на лавку й став чекати,коли Шахтар пропустить.Шо це за тренер?Таке враження було що це робиться спецом за чийсь вказівкою..
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+6
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Андрій Заліщук
сьогодні Шахтар був ні про що, боязка гра, непотрібні втрати м'яча, гімняний матч від кротів
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+6
Boodya
Я щось думаю від запасних, дмитрів, отсосіть, коментарів типу "я не погоджуюсь з тренером Шахтаря/президентом/гравцем, тому що..." не буде ніколи? Чи ви усім на 100% задоволені завжди, чи що? я не розумію
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+5
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D1927K
А давайте подивимося на кого після цього матчу можна накинути цінник в 100 млн?
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
"пристойний програш" (с)
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+5
Boodya
Я не розумію чим займався Шахтар цілий тиждень? Гри не було вже після 15-ти хвилин матчу, ні швидкості ні ударів ні замін нічого
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
JulikoB
Filin, что с е..алом?? 
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+5
Boodya
Чекаю від Запасної, Дмитра і решти масовки конструктивної критики Шахтаря
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+4
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AleksDnipro
Вже який рік поспіль Шахтар не може показати приклад іншим українським клубам як успішно виступати в Європі. Просто, як знущаються, дуже підлий донецький клуб.
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+4
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Pavel_i_CO
Не дарма расіянє написали гімн для шахтьора, під назвою " Всрався радной шахтьор" 
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+3
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D1927K
Що, навіть з Ліверпулем в фіналі не зіграють?
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+3
FunnyCat_____
 Бестолковая игра какая -то
Мне сложно понять зачем покупать 15 го вингера за кучу денег, если в центре защиты какой то ужас просто.
Я так и не понял, где та вкусная, чемпионская, поразительна игра о которой тут сутками некоторые рассказывают
вот два матча посмотрел с участием ШД и даже намека на таковую нету
первая  - вообще кровь из глаз, сегодня же брака меньше но идей так же и не прибавилось
 а , ну и Судаков уже 250 лямов наверное стоит, подождем заявления Палкина
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+3
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Анатол Шиманськ
Я думаю ніхто не буде сперечатися про те яка людина ахметов.
На нього працюють люди які близькі йому духом, палкіни срни, напевно ракицький теж буде спортдиром.
Це токсична клоака, яка схлопнеться через тиждень коли ліквідують ахметова.
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+2
ALF🎈
Всі ці безглузді висказування перед офіційними матчами від Шахтаря виглядають смішно. Роблять з команди посміховисько. Цікаво ну і що тепер вони будуть говорити. Піздюки одним словом, все їхнє керівництво, що той Срна, а тепер ще і цей новий тренер. Треба трезво дивитись на речі і бути скромнішими у своїх висловлюваннях.
Всі побачили рівень кротячого цирку шапіто
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+2
Андрій Заліщук
після цього матчу буде багато Клаусул на гравців Шахти по мільярду баксів на кожного
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+2
Alex T
Тю, вот лошары, этот клуб можно было проходить, а не получать столько 
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+2
maks_krot
Много очень ошибок!
Поздно замены!
Пушич не угадал с составом!
Марсель  можно и нужно  было проходить шансы были ! 
Тренерский штаб  пусть делает выводы! Ну всё ровно спасибо клуб огромное за этот евросезон!!!
Удачи и успехов Шахтёр в чемпионате и кубке!!!
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
Выталкиватель парашутистов
Все закономерно, команда сепаров не должна лицемерить на поле, что якобы они представляют Украину.... Очередной раз ахметов лоханулся и как всегда, в последнее время - деньги на ветер. Уверен на 100%, что они не станут чемпионами Украины, Катя Монзуль не позволит. Пришло время ахметке завязывать с командой, и миллионы долларов которые он тратить сейчас на этих бездарей, переправить для закупки снарядов для ВСУ. Слабо? И последнее - кто-то там на сайте пел песню, что Марсель глухая команда? Специ облажались, как всегда.Это очень приличная команда на фоне "команды мечты" барыги ахетки....
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+2
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Airwolf77
Середняк Франции показал уровень восточноевропейской "Барселоны" 
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+2
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Эх, чувствовало мое очко что не к добру сегодня будет! Но на Марсель не рискнул поставить, от ставки вообще удержался! Хотя мог и подзаработать  немного.
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+2
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