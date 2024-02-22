Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме

Всего за одну календарную неделю мало что можно сделать фундаментального в современном мире. Однако французский «Марсель» решил рискнуть и прямо в разгар двухматчевой дуэли против донецкого «Шахтера» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА провел ротацию на тренерском мостике.

Возможно, не до конца удачная игра команды под руководством Дженнаро Гаттузо неделю назад (2:2) стала причиной дальнейшего увольнения итальянца, а может и «Брест» затем в чемпионате над этим активно поработал (1:0), однако свой шаг соперники все же сделали. И фактически бросили в раскаленную чашу стадиона «Велодром» Жана-Луи Гассе – очередного специалиста, который в этом сезоне должен был спасти «провансальцев» от еще больших проблем.

«Шахтер» понимал, что соперники должны иметь проблемы со слаженными действиями под руководством нового главного тренера на первых минутах, поэтому начал игру не просто смело, а агрессивно смело. И почти сразу добился успеха. Сначала дальний выстрел от Сикана как следует размял Пау Лопеса, а уже на 11 минуте дриблинг Эгиналду на левом фланге штрафной привел к фолу Клосса, а с ним и пенальти, который уверенным ударом в правый угол реализовал Судаков.

И в тот момент «Велодром» на мгновение превратился из одного из самых громких стадионов Европы в одну из самых тихих арен всего мира – от «провансальцев» многого можно было ожидать, но не того, что они пропустят настолько быстро первыми в чрезвычайно важной игре. Однако этот эффект продержался недолго, и «Шахтер» соответственно должен был переходить на защиту собственных ворот.

К сожалению, «горняки» еще находятся в состоянии выхода из зимнего перерыва, поэтому ни о какой надежности вблизи собственных владений в их контексте даже и речи не шло. Если уж и опытный капитан Тарас Степаненко ошибается под плотным прессингом, то что уж говорить о младших партнерах? «Марсель» с радостью пользовался небрежными действиями «горняков» и отыгрался усилиями Обамеянга посреди первого тайма.

После этого в игре наступило очень хрупкое равновесие, которое скорее рисковало скатиться к преимуществу хозяев в мяче, чем он бы достался гостям. Впрочем, команда Пушича не торопилась менять эту ситуацию, потому что ей даже в чем-то выгодно было ловить соперников на контратаках. На самом деле, не так уж и плохой вариант, потому что моменты возникали как у Сикана, так и у Эгиналду, но только в первом тайме.

Потому что во второй половине игры «Шахтер» повторил неутешительный опыт плохого восстановления встречи после перерыва, вот только в Гамбурге его за это откровенно прощали, а здесь соперники оказались не такими благосклонными. Только момент Конопли при подаче углового с правого фланга на ближнюю штангу стоил внимания, но потом на защиту дончан было просто больно смотреть.

Ошибались все – Матвиенко, Степаненко, Ризнык, Ракицкий, оба фланговых защитника. А соперники просто реализовывали те моменты, которые у них возникали. И то – не очень-то и охотно, поэтому остановились на двух дополнительных голах Сарра и Кондогбия, после чего оставили нас в грусти досматривать этот матч. Который, отметим еще раз, начинался очень оптимистично.

В итоге, от отчетной пары команд в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сумел пробиться французский «Марсель», тогда как для донецкого «Шахтера» международные выступления подошли к концу.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч – 2:2)

«Марсель» – «Шахтер» – 3:1

Голы: Обамеянг, 23; Сарр, 74; Кондогбия, 81 – Судаков, 12, пен

Предупреждение: Жиго, 17 – Эгиналду, 45, Конопля, 45+2, Матвиенко, 58, Степаненко, 80, Ракицкий, 90+2

«Марсель»: Пау Лопес – Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен – Клос, Кондогбия, Унахи (Верета, 64) – Арит (Согло, 90+4), Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг (Ндиайе, 84).

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров (Траоре, 84) – Степаненко (Невертон, 84), Судаков – Зубков (Швед, 84), Бондаренко (Крыськив, 84), Эгиналду – Сикан.

Арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

МАРСЕЛЬ – ШАХТЕР.ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА