В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором будут играть «Марсель» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Марселе (Франция) на поле стадиона «Велодром», начало – в 22:00 по Киеву.

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Команды на прошлой неделе выдали напряженный первый матч, в котором «Марсель» дважды выходил вперед, а «Шахтер» почти сразу сравнивал счет. Итоговый счет – 2:2, правила выездного гола уже давно нет, поэтому во Франции все начнется сначала. «Марсель» выведет на игру новый тренер, поскольку Дженаро Гаттузо был уволен за неудовлетворительные результаты. Пойдет ли это на руку украинской команде, узнаем в ночь с четверга на пятницу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Марсель – «Шахтер» в украинской версии сайта.