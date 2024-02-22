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Лига Европы
Марсель
22.02.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 февраля 2024, 01:36 |
29
0

Марсель – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля 2024, 01:36 |
29
0
Марсель – Шахтер. Текстовая трансляция матча

В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором будут играть «Марсель» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Марселе (Франция) на поле стадиона «Велодром», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды на прошлой неделе выдали напряженный первый матч, в котором «Марсель» дважды выходил вперед, а «Шахтер» почти сразу сравнивал счет. Итоговый счет – 2:2, правила выездного гола уже давно нет, поэтому во Франции все начнется сначала. «Марсель» выведет на игру новый тренер, поскольку Дженаро Гаттузо был уволен за неудовлетворительные результаты. Пойдет ли это на руку украинской команде, узнаем в ночь с четверга на пятницу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Марсель – «Шахтер» в украинской версии сайта.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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