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22.02.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
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Лига Европы
21 февраля 2024, 17:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 17:51
769
1

Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Горнякам» нужно ковать железо, пока оно горячо

21 февраля 2024, 17:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 17:51
769
1
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля на знаменитом «Велодроме» хозяева арены – «Марсель» – и чемпион Украины – «Шахтер» – в ответном поединке первого раунда плей-офф Лиги Европы разыграют путевку в 1/8 финала. Первый матч между этими соперниками, который состоялся в Гамбурге, завершился результативной ничьей 2:2.

Марсель

После того, как «Олимпик» упустил победу над «Шахтером» на последних минутах встречи в Гамбурге, беды «провансальцев» не закончились.

В рамках 22 тура чемпионата Франции «Марсель» встречался с «Брестом». И проиграл – 0:1. Гол подопечные Гаттузо пропустили в конце поединка, играя в большинстве.

После этого поражения «Олимпик» опустился на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Мы достигли дна», – не подбирая слов, сказал после матча Дженнаро Гаттузо. И добавил, что вину не только за это поражение, но и за последние неудачи берет на себя.

А там есть, что брать. «Марсель» не выигрывает в семи последних матчах. Команда четыре раза сыграла вничью и трижды уступила.

Впечатляет не только эта безвыигрышная серия, но и игра команды. Порой складывается такое впечатление, что «Марсель» играет просто по наитию, без мысли, без четкого плана на игру. Гаттузо, возглавивший «Марсель» в сложный период, когда команда оказалась в кризисе, казалось, вывел ее из ямы. И до конца минувшего года она даже воспряла.

Но в нынешнем году кризис снова подкрался незаметно. И Гаттузо с этим ничего не смог поделать.

Хотя некоторые футболисты, наряду с Дженнаро, тоже взяли вину на себя за последние неудачи. В частности, основной голкипер Пау Лопес. «Мы не заслуживаем права носить футболки «Марселя». Все кончено. Больше никаких оправданий. Довольно. Мы сами влипли в это дерьмо, сами же теперь должны из него выбраться. Это не может так продолжаться. Город этого не заслуживает, президент клуба этого не заслуживает». Эту тираду Лопес выдал после игры с «Брестом». В тот же день Дженнаро Гаттузо был уволен.

Слухи о возможной отставке итальянского тренера «активизировались» в январе, когда только начинался кризис его команды. Сначала боссы «провансальцев» терпеливо ждали, что Рино сможет найти аргументы, чтобы улучшить игру. Но ничья с «Шахтером» и особенно поражение от «Бреста» стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководителей «Олимпика». Энного шанса Гаттузо они не дали.

За два дня до ответного поединка против «Шахтера» «Марсель» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Жан-Луи Гассет. Последним местом работы 70-летнего специалиста была сборная Кот д'Ивуара, которую он возглавлял на недавнем чемпионате Африки.

Но стать триумфатором КАН вместе со своими подопечными Гассе не удалось: он был отправлен в отставку после неудачного группового раунда (его команда финишировала лишь третьей, и в плей-офф пробилась благодаря дополнительным показателям).

Контракт с наставником «Марсель» заключил до конца нынешнего сезона. На презентации в качестве новоиспеченного тренера «Олимпика» Жан-Луи высказался весьма категорично: «Я понял, что у «Марселя» сейчас нет души, а Дженнаро Гаттузо потерял управление командой. Меня попросили изменить ситуацию, у меня есть четыре месяца. Мой возраст? Возраст у вас в голове, а у меня есть задача. У нас впереди важные матчи, можно перевернуть весь сезон. У нас есть еврокубковый матч с «Шахтером», который является сильным соперником. А Лиге 1 мы хотим быть выше, чем девятое место».

Кадровая ситуация в команде следующая. Основной голкипер Лопес, пропустивший игру против «Бреста», уже тренируется в общей группе. Туда же вернулся и основной центрбек Мбемба.

А вот Надир и Ронжье все еще продолжают восстанавливаться после травм. Пропустит матч с «горняками» и защитник Балерди. Но по причине перебора «горчичников».

Шахтер

К ответному поединку против «Марселя» подопечные Марино Пушича готовились в Гамбурге, на базе одноименного клуба. В Марсель они отбыли за два дня до игры – во вторник, предварительно проведя в этот день утреннюю тренировку.

За день до матча «оранжево-черные» проведут регламентированное тренировочное занятие на «Велодроме».

Все игроки, участвующие в первом поединке против «Олимпика», попали в число официальной делегации «Шахтера» и на ответную встречу.

Радует, что лазарет чемпионов Украины пустеет. Восстановил кондиции после травмы Тарас Степаненко. В строю уже и Лассина Траоре.

Пушич включил в состав делегации и новичка Гомеса, который травмировался в олимпийской сборной Бразилии, но против «Марселя» он не сыграет: не успеет восстановиться после повреждения.

История противостояний

Предстоящий поединок станет четвертым официальным матчем между «Шахтером» и «Олимпиком». Заметное преимущество на стороне украинской команды: две победы, еще один матч завершился вничью.

Памятные виктории были добыты в 2009 году, когда соперники встретились в четвертьфинале Кубка УЕФА. А вничью завершилась первая встреча в рамках нынешнего противостояния.

Прогноз

«Марсель» сейчас в глубоком кризисе, и это видно невооруженным взглядом. Новоиспеченный наставник «Олимпика» Гассет прав: Гаттузо потерял управление командой. Для «Шахтера» наверняка было бы лучше, чтобы и в ответном поединке «провансальцами» руководил итальянский специалист.

Но ими будет руководить французский специалист. За два дня он вряд ли сможет что-либо ощутимо поменять, но мотивировать своих подопечных точно сможет.

Точно будет их мотивировать и «Велодром».

Однако на фоне нынешнего «Шахтера» нынешний «Марсель» не смотрится грандом. Он не смотрится даже более классной командой. Да, там есть индивидуально сильные игроки, в первую очередь Обамеянг (он продемонстрировал свой класс в первом поединке), но с точки зрения построения игры «горняки» смотрятся предпочтительнее.

Предположим, что основное время завершится снова результативной ничьей, а в серии пенальти удача будет на стороне украинской команды.

Ориентировочные составы:

«Марсель»: Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Мерлен, Кондогбия, Арит, Ндиайе, Мумбанья, Обамеянг, Луис Энрике

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

22 февраля, четверг

«Марсель» – «Шахтер». Первый матч – 2:2
Марсель. Стадион «Велодром». 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
МАРСЕЛЬ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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AK.228
70 тисяч жабоідів звісно це буде + їм 
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