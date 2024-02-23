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Лига Европы
Проходит дальше Марсель
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:26
4781
14

Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2024, 01:26
4781
14
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Марсель сменил главного тренера за два дня до матча. Жан-Луи Гассе возглавил команду, а Дженнаро Гаттузо покинул клуб.

Марсель – Шахтер. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Георгий Судаков, 12 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Пьер-Эмерик Обамеянг, 23 мин

ГОЛ! 2:1. Исмаила Сарр, 74 мин.

ГОЛ! 3:1. Жоффре Кондогбиа, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Жоффрей Кондогбия (Марсель).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер видео голов и обзор Георгий Судаков Пьер-Эмерик Обамеянг пенальти Исмаила Сарр Жоффре Кондогбиа
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Виктор Войцеховский
Отодрали как положено. Без особых вопросов.
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+5
Андрій Шевченко
Порвали немиті даунецькі сраки.
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+3
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Gargantua
я думал они форсировали форму и будут добавлять с каждым матчем, а они в первом матче тяжелые были а во втором вообще никакие
Три гола сами себе привезли. Марсель то дно как был так и остался.
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+1
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Виктор Войцеховский
Где все ордловские лишнехромосомцы? Опять в кусты убежали ущербные?
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+1
Remark
Кращий Шахтар останніх 20 років програв донному Марселю. Мда.
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+1
antt
Степаненко, Матвієнко, знову Степаненко, їх очевидні помилки все вирішили. Такого не можна робити навіть з Марселем без тренера. Хоча тиждень тому напевно багато повірили що можливо пройти. Можливо, але напевно без цього. Шкода що не показали через що поставили пенальті для Шахтаря. А взагалі результат такий який напевно багато очікували після жеребкування після групового турніру. Так і сталося, хоча є ньюанси.
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0
KirTheKing
лига европы это несерьезно.. надо настраиваться на лигу чемпионов !!
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0
cobrafx
Кінець на початку. Як завжди...
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0
Falko
Різнику в дитинстві мама не казала, що коли виходиш на м'яч, треба кричати. Бо у Стьопи третє око на потилиці вже заплило від старості.
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-2
Sheva19
Сикан Бондаренко Стёпа Пуших главные виновники поражение .
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-2
Максим Заиченко
Пушича геть
Так провалити виграшний матч треба ще вміти
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-2
romanchik.8409
Бестолковое стадо сегодня играли....Будут теории заговора,что слили ради чемпионата и попадания в Лч..В последний раз шара для Украины попасть без квалификации туда...Бабло несравнимо Лиги Европы и Лиги Чемпионов...Но ни х..я..Они не сливали..Просто сука не готовы...Такое дно....
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-4
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