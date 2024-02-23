Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
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Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
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Марсель сменил главного тренера за два дня до матча. Жан-Луи Гассе возглавил команду, а Дженнаро Гаттузо покинул клуб.
Марсель – Шахтер. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Георгий Судаков, 12 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Пьер-Эмерик Обамеянг, 23 мин
ГОЛ! 2:1. Исмаила Сарр, 74 мин.
ГОЛ! 3:1. Жоффре Кондогбиа, 81 мин.
События матча
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