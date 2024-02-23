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22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 1
Шахтер Донецк
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Лига Европы
23 февраля 2024, 04:10 |
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Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно

Марино провел пресс-конференцию после вылета «Шахтера» из Лиги Европы

23 февраля 2024, 04:10 |
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Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
ФК Шахтер. Марино Пушич

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер «горняков» Марино Пушич провел пресс-конференцию, на которой пообщался с журналистами:

– Как вы чувствуете себя после этого поражения: какие ощущения и ожидали ли этого?

– Во-первых, я хочу поздравить соперника, потому что он заслужил победу. В то же время, мы очень хорошо начали матч, контролировали игру, создавали моменты, забили гол – были на правильном пути к положительному результату. И до определенного момента все шло для нас достаточно хорошо, что нелегко с таким соперником, у которого много индивидуальных качеств, физическая сила и поддержка болельщиков на стадионе. Как команда мы хорошо играли первые 20–25 минут, но, к сожалению, допустили ошибку, а соперник сразу воспользовался ею, применив хорошие переходы, и после этого энергия игры изменилась, мы больше не могли показывать свою игру, что немного меня расстроило. Но ладно, я могу это понять, потому что нелегко вернуться в игру после такого. В общем, мы начали второй тайм со счетом 1:1 – это все равно результат, это все равно игра. И даже в начале второго тайма мы хорошо владели мячом. «Марсель» действовал довольно авантюрно: с пасом издалека и вторым голом, физическими аспектами и прочим. На самом деле, я не знаю, было ли у нас много голевых моментов, фактически нет, но это касается и соперника: борьба продолжалась всю игру, пока мы снова не ошиблись, а они забили и сделали счет 1:2. И вы знаете, в этот момент мы хотели что-то изменить, мы были к этому готовы, но сразу после этого пропустили третий гол – из ничего, тоже по ошибке. Так что футбол – игра, которая зависит от ошибок. К сожалению, мы их допустили трижды, что слишком много с таким соперником, на таком стадионе. В общем, думаю, «Марсель» заслужил эту победу. Это обидно для нас, потому что мы идеально начали эту игру, как я уже говорил, – невозможно лучше начать выездной матч с «Марселем». Но это футбол: те, кто совершил меньше ошибок, наверное, будут иметь лучший результат. И это то, что произошло.

– На стадионе было очень громко, даже когда забил «Шахтер». Вам мешало это, ведь в Украине вы не привыкли к этому?

– Да, конечно, есть разница между игрой на пустом стадионе и этим поединком на полном стадионе, но это не оправдание, потому что мы сыграли много европейских матчей и показывали хороший результат. Так что я не буду использовать это как оправдание, ни в коем случае. Важно то, что вы командой должны справляться с энергией на стадионе, что нам очень хорошо удавалось в первые 20 минут. И если ты ошибаешься, даешь сопернику шанс отыграться просто так, эта энергия меняется. Да, они поддерживали очень громко, мы это знаем, но всегда есть момент, когда они больше не хотят болеть, потому что если ты ведешь и контролируешь игру, энергия направляется против тебя. На самом деле мы дали энергию стадиону и сопернику. Это нас ни в коем случае не оправдывает. Как я уже говорил, мы перестали показывать нашу игру после первого пропущенного гола, но все еще было 1:1, когда мы вернулись после первого тайма. Впрочем, повторюсь, если продолжать давать команде соперника и стадиону энергию, то будет очень тяжело.

– Почему вы провели замены всего за 10 минут до конца матча и не сделали их раньше?

– На самом деле в тот момент в игре ничего особенного не происходило: мы готовили замены для последней части матча, но вдруг получили этот гол, 1:2, буквально на ровном месте. Поэтому в то время дело было не в заменах, а в индивидуальных качествах. Затем мы хотели ввести других игроков, чтобы изменить ход игры, но вскоре получили еще третий гол – снова из ничего, из-за индивидуальной ошибки. Иногда нужен характер в этом аспекте, но сейчас нам не везло. Иногда игра выглядит так, но, повторюсь, мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, чтобы что-то изменить.

– «Шахтер» выбыл из еврокубков, а вы много путешествовали из Украины и обратно. Имеете цель в остатке сезона сделать дубль, одержав победу в Кубке и Премьер-лиге? Как, по вашему мнению, болельщики будут посещать матчи и как будут реагировать ваши игроки?

– Я буду очень рад, если болельщики вернутся на стадионы, потому что ты играешь в футбол и другие спортивные игры для людей и для игроков это всегда хорошо, это мотивирует. Поэтому я буду очень счастлив, если это произойдет. И, конечно, есть две цели: внутренний чемпионат и Кубок, что для нас очень важно. Есть серьезная конкуренция, сейчас фокусируемся на этом. А что касается путешествий, конечно, это сохранит наши силы, хотя это досадно, потому что мы хотели остаться в Европе. Но таковы обстоятельства, поэтому мы должны сосредоточиться на наших внутренних соревнованиях и конкурировать с другими командами за первое место и пытаться чего-то достичь в Кубке. Я должен сказать одно, и я уже говорил это своим игрокам: если подвести итоги этой еврокампании, мы можем только гордиться, и я могу только гордиться своей командой – тем, что мы показали, как мы себя представили при очень тяжелых обстоятельствах. И мы старались, но не добились успеха. Я очень горжусь своей командой и сотрудниками клуба, которые очень тяжело работают, чтобы поддержать нас, помогать нам во всем, что мы делаем – с путешествиями, с организацией. Мы снова показали, что «Шахтер» вернулся на европейский уровень, и в будущем мы, конечно, постараемся прогрессировать.

Видео голов и обзор матча Марсель – Шахтер – 3:1

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Жоффрей Кондогбия (Марсель).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Марино Пушич пресс-конференция Лига Европы Шахтер Донецк Марсель Марсель - Шахтер выбор редакции
Источник ФК Шахтер Донецк
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