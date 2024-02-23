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Лига Европы
Проходит дальше Марсель
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 1
Шахтер Донецк
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Лига Европы
23 февраля 2024, 01:37 | Обновлено 23 февраля 2024, 02:02
530
4

ПУШИЧ: «Марсель заслужил больше, чем мы со своей оппортунистической игрой»

Главный тренер «Шахтера» коротко прокомментировал поражение от «Марселя» в 1/16 финала ЛЕ

23 февраля 2024, 01:37 | Обновлено 23 февраля 2024, 02:02
530
4
ПУШИЧ: «Марсель заслужил больше, чем мы со своей оппортунистической игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер «горняков» Марино Пушич прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы старались, но я должен сказать, что «Марсель» сегодня заслужил победу больше, чем мы со своей оппортунистической игрой. У них хорошие игроки. Мы должны их поздравить и в то же время гордиться нашей европейской кампанией – в Лиге чемпионов, а также в этих двух играх.

Сейчас все внимание сосредоточено на УПЛ и Кубке Украины, так что нам есть за что играть, и я в этом уверен. Мы продолжим двигаться вперед и развиваться, и мы вернемся», – цитирует слова Пушича официальный сайт УЕФА.

Видео голов и обзор матча Марсель – Шахтер – 3:1

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Жоффрей Кондогбия (Марсель).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Марсель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Коуч Марселя прокомментировал победу над Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы
Марино Пушич Марсель Шахтер Донецк Лига Европы Марсель - Шахтер пресс-конференция
Источник УЕФА
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Первый Среди Равных
Один з найгірших тренерів в історії Шахтаря
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Alex Komnin
Ще 3 грузин придбати треба чи вірмен...Від Ракицького користі більш, ніж від Азірова. Швед...нащо він потрібний. Педрінью звідки узялся, де Келсі...
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0
Iigor6583
В перерві матчу ніяких висновків тренером та гравцями не було зроблено. В другому таймі грали як перестрашене стадо баранів.
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0
Harun Bakircioğlu
Тебя вроде бы нанимали, чтоб игра не была оппортунистической
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-1
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