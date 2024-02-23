ПУШИЧ: «Марсель заслужил больше, чем мы со своей оппортунистической игрой»

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер «горняков» Марино Пушич прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы старались, но я должен сказать, что «Марсель» сегодня заслужил победу больше, чем мы со своей оппортунистической игрой. У них хорошие игроки. Мы должны их поздравить и в то же время гордиться нашей европейской кампанией – в Лиге чемпионов, а также в этих двух играх.

Сейчас все внимание сосредоточено на УПЛ и Кубке Украины, так что нам есть за что играть, и я в этом уверен. Мы продолжим двигаться вперед и развиваться, и мы вернемся», – цитирует слова Пушича официальный сайт УЕФА.

Видео голов и обзор матча Марсель – Шахтер – 3:1