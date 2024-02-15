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Лига Европы
Шахтер Донецк
15.02.2024 19:45 – FT 2 : 2
Марсель
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Лига Европы
15 февраля 2024, 21:47 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:00
2181
37

Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем

Команды определят лучшего в паре во Франции

15 февраля 2024, 21:47 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:00
2181
37
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкому клубу в очередной раз выпала честь открывать футбольный год для украинского футбола. В прошлом феврале «горняки» в 1/8 финала Лиги Европы встречались с «Ренном» и успешно прошли в следующую стадию. Теперь же на пути «оранжево-черных» оказался другой французский клуб. Игровая практика – именно такой козырь накануне противостояния был на стороне «Марселя». Впрочем, для наших команд, сумевших пробиться в евровесну, такая ситуация является привычной. В Лиге 1 дела у провансальцев идут не лучшим образом: в нынешнем году «Марсель» еще не побеждал (1 поражение и 4 ничьи).

Хорошей новостью для «горняков» стало возвращение на поле Тараса Степаненко, который восстановился после повреждения. Ведь значение опытного опорника для донецкой команды переоценить сложно. Незадолго до матча был дискофорт у Судакова, но и он начал игру в стартовом составе. Обращает на себя внимание появление на левом фланге бразильца Эгиналду.

Уже на 3-й минуте встречи «горняки» активным прессингом заставили ошибиться соперников. Пау Лопес сделал корявую передачу, и момент завершился ударом Зубкова с линии штрафной. Голкипер «Марселя» исправил свою ошибку, ликвидировав угрозу. На стартовую активность «оранжево-черных» гости ответили своим высоким прессингом, и обороне «Шахтера» пришлось поработать под давлением оппонентов.

В дальнейшем «бело-голубые» больше контролировали мяч, но обострить ситуацию у ворот донецкого клуба у них не получалось. «Горняки» компактно действовали на своей половине поля, перекусывая вертикальные передачи к штрафной. У подопечных Марино Пушича долгое время не шла контригра, но в середине первого тайма «оранжево-черные» провели стремительную контратаку. Завершилась она точным ударом Эгиналду, но за мгновение до этого прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол на Зубкове и назначил штрафной. Ближе к перерыву хороший момент не реализовал Эгиналду, с линии штрафной запустивший мяч на трибуны.

В начале второй половины поединка команды действовали на встречных курсах, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. И провансальцы создали убойный момент, который чудом не реализовал Энрике: после его удара головой футбольный снаряд немного разминулся со штангой. «Шахтер» сразу организовал свой ответ: с ударом Сикана из угла штрафной в падении справился Пау Лопес.

А второй опасный момент от «Марселя» завершился неприятностями для донецкой команды. Клосс сделал рывок правым полуфлангом и прострелил на Обамеянга, которому оставалось попасть в пустой угол. Но недолго радовались гости. Клосс в собственной штрафной промахнулся по мячу, и Матвиенко нанес точный удар.

Соперники выдерживали высокий темп, но с завершающим ударом у обоих не складывалось. У «Шахтера» активностью выделялся Зубков, который разгонял контратаки правым флангом и снабжал партнеров обостряющими передачами. Концовка матча прошла под аккомпанемент атак провансальцев, и они таки добились своего. Обамеянг слева ворвался в штрафную «горняков» и отпасовал в район 11-тиметровой отметки под удар Ндиае, который не промахнулся.

Но и это было еще не все. Зубков с правого фланга навесил точно на голову Эгиналду, который отправил мяч в угол. «Шахтер» вырвал ничью, и через неделю соперники проведут ответный матч на «Велодроме».

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Шахтер» – «Марсель» – 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90 +2 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90

Предупреждения: Конопля, 50, Зубков, 79 , Эгиналду, 90+3 – Балерди, 27

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондар, Конопля (Гочолеишвили, 78), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Эгиналду, Зубков, Сикан (Кевин, 78) ).

«Марсель»: Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клос, Харит, Унаи, Кондогбия, Мумбанья (Мейте, 90+1), Энрике (Ндиае, 72), Обамеянг (Корреа, 90+1).

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

ЩАХТЕР - МАРСЕЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 39
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Лига конференций без динамо
Ничья тоже не плохо в первом матче ,шансы у чемпиона Украины есть на 1/8 ЛЕ
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+5
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Frank Pider
С таким Марселем можно и нужно играть на победу в ответке. Верим!
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+5
Александр Ад
молодці Шахтар,грали на рівних з Марселем і це в в лютому!Шанси пройти французів є,хай щастить!Суддя.сьогодні багато чудив,но головне не упереджено
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+3
vbrjkf
Шахтар приємно здивував... Чекаєм на продовження.
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+3
cooperchack
Защитали бы гол,было бы 3-2 как и говорил. Эх, надеюсь во Франции победим.
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+3
Kovaleff
Видно, что ещё сырые, без тонуса. Надеюсь к ответке наберут и пройдут дальше. Должны.
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+3
turist86
Крутий трилер! Що там казав старий пеньок Сабо, що гравців Шахтаря вистачить на 15 хвилин? 
Гарно відіграв Зубков. Але захист у Шахтаря слабкий. 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Плюсы:
игра Эгиналду
отсутсвие Бондаря в ответке
Минусы:
игра остальных людей на поле
держать тренером команды Гатуззо - какой то особо изощренный вид мазохизма 
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+1
New Zealander
На счет пропущеных голов то в первом голе  - потерял свою позицию Конопля и оставил игрока не прикрытым. А во втором голе - Гочолеишвили дал себя легко обойти после чего забили нам. Надо сделать выводы
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0
luceorius
 Перший млинець не нанівець, плюс очко в клубний рейтинг України.
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0
Bulba_sumkin
Комменты с прогноза от дырявых прогнозистов сегодня читаем? Или завтра будем в зтих убогих ноги вытирать?)) Кстати, как там дынама в еврокубках сегодня сыграла? Опять победа?))
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0
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New Zealander
Судейка кстати не засчитал гол Шахтера который судьи должны засчитывать, так как надо давать доиграть епизод до конца, а потом свистеть штрафной
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0
fedd1979
Багато негативу на гілці трансляції матчу, але не бачу в ньому справедливості. Країна у війні, футбол у дупі, клуби горе-критиків у повній дупі, а "Шахтар" у євровесні, і як би там не було, а ще очко приніс. Я вдячний
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0
New Zealander
Хорошо что по новым правилам футбола – голы на выезде
нечего не решают. Так что шансы равные перед ответкой. Игра примерно такая же
как с Ренном было в прошлом году. Много игроков Шахты еще не в форме. Судакова
вообще не было видно. Команда еще не набрала кондиции
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0
Первый Среди Равных
Это отскок. Пушич должен уйти. При нем команда не сыграла ни одного яркого матча. Даже победа над Барселоной не его, он тогда не успел еще даже к обязанностям приступить. Даже нынешний убогий Марсель должен с учетом неназначенных пенальти и голевых моментов, а также чисто случайного гола Матвиенка, должен был в 2-3 мяча этот матч забирать. Пушич, уйди. 
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-2
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Remark
Головне, що жоден з гравців "Ш"(Д) за цю гру не перевищив швидкість. Бо як арбітр оштрафує, що тоді робити)? Сто п'ятдесят кілометрів на годину - це не жарти. А раптом на дорозі... ой, пардон, на полі хтось з'явиться)? Матимемо ДТП на футбольному полі та ще й під час матчу).І все ж таки на рамці краще стояти Матвієнку. Різник може і в півзахисті зіграти). Якщо забажає, звісно).
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-2
Лига конференций без динамо
Всякие пидоры дырявые которые отсосала ещё в квалификацие Лке вместе с дырявым динамо и  опозорили Украину и которые хотели крупного поражения для Чемпиона Украины сегодня где вы петухи (еврейские,пилатессы- фитнессы униженки  ,бодька-пума ботиха  ,фаньтик ледибой,дырявый ремарка ,zport(pavel co) fant1515 ну и другие петухи давайте кукарекайте дырявые 
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-2
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romanchik.8409
Осторожно Владислав Райський Агент ЛГБТ..Законтаченый 
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-4
Владислав Рейский
результат приемлемый, но шансов на проход у кротов  ... разве шо задний
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-7
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Remark
Даже трудно представить сколько еще глотнет шахтер дырявый в еще двух таймах ,а забыл он же глотал ещё в роттердаме и опозорил Украину   
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-10
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