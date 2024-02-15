Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем

Донецкому клубу в очередной раз выпала честь открывать футбольный год для украинского футбола. В прошлом феврале «горняки» в 1/8 финала Лиги Европы встречались с «Ренном» и успешно прошли в следующую стадию. Теперь же на пути «оранжево-черных» оказался другой французский клуб. Игровая практика – именно такой козырь накануне противостояния был на стороне «Марселя». Впрочем, для наших команд, сумевших пробиться в евровесну, такая ситуация является привычной. В Лиге 1 дела у провансальцев идут не лучшим образом: в нынешнем году «Марсель» еще не побеждал (1 поражение и 4 ничьи).

Хорошей новостью для «горняков» стало возвращение на поле Тараса Степаненко, который восстановился после повреждения. Ведь значение опытного опорника для донецкой команды переоценить сложно. Незадолго до матча был дискофорт у Судакова, но и он начал игру в стартовом составе. Обращает на себя внимание появление на левом фланге бразильца Эгиналду.

Уже на 3-й минуте встречи «горняки» активным прессингом заставили ошибиться соперников. Пау Лопес сделал корявую передачу, и момент завершился ударом Зубкова с линии штрафной. Голкипер «Марселя» исправил свою ошибку, ликвидировав угрозу. На стартовую активность «оранжево-черных» гости ответили своим высоким прессингом, и обороне «Шахтера» пришлось поработать под давлением оппонентов.

В дальнейшем «бело-голубые» больше контролировали мяч, но обострить ситуацию у ворот донецкого клуба у них не получалось. «Горняки» компактно действовали на своей половине поля, перекусывая вертикальные передачи к штрафной. У подопечных Марино Пушича долгое время не шла контригра, но в середине первого тайма «оранжево-черные» провели стремительную контратаку. Завершилась она точным ударом Эгиналду, но за мгновение до этого прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол на Зубкове и назначил штрафной. Ближе к перерыву хороший момент не реализовал Эгиналду, с линии штрафной запустивший мяч на трибуны.

В начале второй половины поединка команды действовали на встречных курсах, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. И провансальцы создали убойный момент, который чудом не реализовал Энрике: после его удара головой футбольный снаряд немного разминулся со штангой. «Шахтер» сразу организовал свой ответ: с ударом Сикана из угла штрафной в падении справился Пау Лопес.

А второй опасный момент от «Марселя» завершился неприятностями для донецкой команды. Клосс сделал рывок правым полуфлангом и прострелил на Обамеянга, которому оставалось попасть в пустой угол. Но недолго радовались гости. Клосс в собственной штрафной промахнулся по мячу, и Матвиенко нанес точный удар.

Соперники выдерживали высокий темп, но с завершающим ударом у обоих не складывалось. У «Шахтера» активностью выделялся Зубков, который разгонял контратаки правым флангом и снабжал партнеров обостряющими передачами. Концовка матча прошла под аккомпанемент атак провансальцев, и они таки добились своего. Обамеянг слева ворвался в штрафную «горняков» и отпасовал в район 11-тиметровой отметки под удар Ндиае, который не промахнулся.

Но и это было еще не все. Зубков с правого фланга навесил точно на голову Эгиналду, который отправил мяч в угол. «Шахтер» вырвал ничью, и через неделю соперники проведут ответный матч на «Велодроме».

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Шахтер» – «Марсель» – 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90 +2 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90

Предупреждения: Конопля, 50, Зубков, 79 , Эгиналду, 90+3 – Балерди, 27

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондар, Конопля (Гочолеишвили, 78), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Эгиналду, Зубков, Сикан (Кевин, 78) ).

«Марсель»: Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клос, Харит, Унаи, Кондогбия, Мумбанья (Мейте, 90+1), Энрике (Ндиае, 72), Обамеянг (Корреа, 90+1).

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

ЩАХТЕР - МАРСЕЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА