Шахтер Донецк

В четверг, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и французский «Марсель». Игра пройдет в Гамбурге (Германия) на поле стадиона «Фолькспаркштадион, начало – в 19:45 по Киеву.

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«Шахтер» в своей группе Лиги чемпионов дважды одолел «Антверпен», обменялся победами с «Барселоной» и без шансов проиграл очные матчи «Порту». Все эти результаты в итоге позволили занять третье место в группе и квалифицироваться в 1/16 финала Лиги Европы. «Марсель» попал в плей-офф, заняв второе место в группе Лиги Европы после «Брайтона» и опередив «Аякс» и греческий АЕК. Между собой команды уже встречались в еврокубках – в 2009 году в последнем розыгрыше Кубка УЕФА «Шахтер» в четвертьфинале дважды победил (2:0, 2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Марсель» в украинской версии сайта.