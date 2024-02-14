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Лига Европы
Шахтер Донецк
15.02.2024 19:45 - : -
Марсель
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Лига Европы
14 февраля 2024, 18:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:51
156
0

Шахтер –​​​​​​​ Марсель. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Лиги Европы

14 февраля 2024, 18:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:51
156
0
Шахтер –​​​​​​​ Марсель. Текстовая трансляция матча

В четверг, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и французский «Марсель». Игра пройдет в Гамбурге (Германия) на поле стадиона «Фолькспаркштадион, начало – в 19:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» в своей группе Лиги чемпионов дважды одолел «Антверпен», обменялся победами с «Барселоной» и без шансов проиграл очные матчи «Порту». Все эти результаты в итоге позволили занять третье место в группе и квалифицироваться в 1/16 финала Лиги Европы. «Марсель» попал в плей-офф, заняв второе место в группе Лиги Европы после «Брайтона» и опередив «Аякс» и греческий АЕК. Между собой команды уже встречались в еврокубках – в 2009 году в последнем розыгрыше Кубка УЕФА «Шахтер» в четвертьфинале дважды победил (2:0, 2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Марсель» в украинской версии сайта.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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