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Лига Европы
Шахтер Донецк
15.02.2024 19:45 – FT 2 : 2
Марсель
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16 февраля 2024, 02:43 | Обновлено 16 февраля 2024, 02:59
569
2

Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча ЛЕ с «Марселем»

16 февраля 2024, 02:43 | Обновлено 16 февраля 2024, 02:59
569
2
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем» (2:2).

– По-вашему, как качество поля и работа арбитров повлияли на игру и ее результат?

– Безусловно, поле было не идеальным, но таким оно было и для соперника, так что… Физически это довольно тяжело, но что имеем, то имеем. Надо приспосабливаться к обстоятельствам и играть как можно лучше, и это то, что мы делали. Что касается второго вопроса о судействе, то это очевидно, и я уже с игроками обсуждал это сейчас. Я не такой человек, который любит говорить об арбитрах, потому что я очень уважаю их работу, но это была очевидная ошибка – это чистый гол, который должен быть у нас в первом тайме. К сожалению, решение не в нашу пользу, хотя должно было быть наоборот. Хорошо, что есть, то есть. Нам нужно двигаться дальше.

– Вы немного удивили нас со стартовым составом, в котором сегодня был Тарас Степаненко, не игравший в товарищеских матчах. Можете ли вы объяснить это решение? Он был готов к игре или это рискованный выбор?

– Нет, мы это обсуждали. Он очень хорошо тренировался в первые 10 дней, а затем, к сожалению, травмировался. Но позже он вернулся на последнем этапе тренировок. Мы всегда обсуждаем это с медицинским персоналом, с самим игроком. Тарас – очень опытный футболист с сильным характером, который он показал сейчас. Да, у нас были другие варианты, но не все были способны заменить его. Поэтому мы приняли это решение, и оно было верным. Но он должен был выйти из игры раньше. Я был очень доволен его усилиями и игрой.

– Как вы думаете, насколько результат матча соответствует содержанию игры?

– Иногда футбол такой. Иногда ты не получаешь результата, которого, возможно, заслуживаешь. Но это была трудная игра для обеих команд, была интересная игра для зрителей. И мы все равно имеем результат. Мы заранее знали, что такое противостояние не будет разрешаться в первой игре, поэтому в первой части мы получили ничью, поэтому смело подходим к следующему этапу. Мы показали, как хорошо можем играть. Я уверен во втором поединке, даже когда мы будем играть на выезде с Марселем. И это здорово – играть такие матчи. Именно для этого ты становишься футболистом, чтобы играть такие матчи. Я переживал это как тренер, я знаю, что это за ощущение – играть на выезде с Марселем. Это сложная выездная игра против серьезного соперника, но мы готовы. Мы будем готовы снова конкурировать и, конечно, будем пытаться победить.

– Тренер Гаттузо сказал, что второй тайм был более открытым, потому что, возможно, игроки «Шахтера» немного устали, потому что они не играли официальные матчи в последние недели. Вы почувствовали это и думаете ли, что ваша команда будет более подготовлена ко второй игре?

– Да, все правильно, я считаю, что это факты, особенно то, что мы сыграли первую официальную игру за два месяца. В таком случае команда, конечно, всегда находится в невыгодном положении. Хотя мы в достаточно хорошей физической форме, но нам не хватило этого сложного уровня официальных матчей. И, конечно, в сочетании с состоянием поля ты должен приложить много усилий и потратить немало энергии. А это значит, что во время игры пространства будет немного больше, ведь мы атакуем, они атакуют – так что игра была неравной в определенных моментах, что было не всегда в нашу пользу. Но я рад, что мы выполнили нашу задачу в физическом аспекте, что для нас, конечно, нелегко. Это дает нам больше возможностей и времени подготовиться к следующей игре. У нас снова есть одна неделя на тренировку, и у нас есть опыт первой игры, поэтому это хорошо. Это было нелегко, я соглашаюсь, но это футбол, и это факт, поэтому мы не можем этого изменить. Учитывая это, я могу только гордиться моей командой, работой ребят, тем, как много они работали, какими дисциплинированными были, особенно их игрой.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Марсель).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
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Марино Пушич Марсель Лига Европы Шахтер Донецк пресс-конференция выбор редакции Шахтер - Марсель
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Iigor6583
Добре що витягнули нічию, було багато обрізок, захист косячив, в нападі було кілька хороших можливостей, але запороли неточними передачами.
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+1
nicksaf
Що робити з Обамеянгом? Він же як три чверті ШД. Дуже класний гравець.
Гол не зарахував, але ж і пенальті не поставив у ворота ШД.
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0
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