Шахтер Донецк

15 февраля в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» официально откроется украинский футбольный сезон. Единственный наш представитель в еврокубках – «Шахтер» – в рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы встретится с французским «Марселем».

Шахтер

Чемпион Украины свой путь к первому раунду плей-офф Лиги Европы начал с группового этапа Лиги чемпионов. В квартете с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном» дончане заняли третье место.

Нынешний сезон «Шахтер» начинал под руководством голландца ван Леувена, однако после серии неудачных результатов, а главное – через отсутствие «шахтерской игры» – Патрик был уволен. На место наставника команды пришел боснийский хорват Марино Пушич, до того работавший ассистентом главного тренера «Фейеноорда».

Под предводительством Пушича «горняки» добыли резонансную победу над «Барселоной», однако в решающей схватке за второе место в группе ЛЧ без особых шансов уступили «Порту».

Противоречивые впечатления остались и от работы Марино во главе «Шахтера» в УПЛ. С одной стороны, добыта победа над «Динамо», с другой – ничья с «Полесьем» и поражение от «Днепра-1».

К возобновлению сезона «оранжево-черные» готовились в Турции. Там подопечные Пушича провели семь поединков, в которых добыли лишь три победы.

Финальным аккордом зимнего сбора и своего рода главной репетицией «Шахтера» перед игрой с «Марселем» стал матч против польской «Лехии» (из Гданьска; эта команда представляет второй польский дивизион).

Нервный и малоинтересный поединок завершился ничьей 1:1.

В этой игре не принимал участие капитан «Шахтера» Степаненко. Полузащитник недавно продлил контракт с клубом (до конца следующего сезона), но фактически на протяжении всего зимнего антракта восстанавливался от травмы. Он уже работает в общей группе, но против «Лехии» на его позиции сыграл Крыськив.

Больше травмированных в основе «Шахтера» нет.

Есть и новички. Причем громкие. Почти 25 миллионов евро «Шахтер» потратил на двух молодых бразильцев – нападающего Кевина из «Палмейраса» и полузащитника «Васку да Гама» Марлона Гомеса.

Также игроком «Шахтера» стал грузинский защитник Лацабидзе.

Трое футболистов покинули «Шахтер». Полузащитник Очеретько был отдан в аренду в «Днепр-1», его коллега по амплуа Топалов отправился в «Колос». И тоже в аренду. Наконец, молодой эквадорец Кастильо перешел в сербский «Партизан». И снова – на условиях аренды.

Марсель

Один из самых именитых и популярных французских клубов нынешний евросезон начинал в качестве соискателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Но, уступив по сумме двух матчей греческому «Панатинаикосу», переместился «этажом ниже» – в групповой этап Лиги Европы.

Там «Марсель» сыграл в одной группе с «Брайтоном», «Аяксом» и еще одной греческой командой – АЕК. «Олимпийцы» заняли второе место (следом за подопечными Де Дзерби) и обеспечили себе евровесну.

Но если на континентальной арене «Олимпик» проявил себя неплохо, то на арене внутренней его дела идут не лучшим образом.

Нынешний сезон марсельцы начинали под руководством тренера Марселино. Однако испанец недолго рулил французской командой. После серии неудачных поединков (в девяти играх была добыта лишь одна победа) взбунтовались фаны «Марселя», и Марселино пришлось спешно ретироваться со всем своим штабом.

Новым рулевым «провансальцев» стал итальянец Дженнаро Гаттузо.

Под его руководством команде удалось заметно улучшить ситуацию. Дженнаро оказался хорошим мотиватором: «Марсель» добыл четыре победы подряд, получив хорошую прессу и неплохие перспективы на зону Лиги чемпионов.

Одним из главных творцов ренессанса «бело-голубых» стал (наряду с Гаттузо) звездный летний новичок – Пьер-Эмерик Обамеянг, которого в декабре Лига 1 официально назвала лучшим футболистом месяца.

Однако затем «Марсель» снова угодил в зону турбулентности. В нынешнем году команда еще не выигрывала. И скатилась туда, где и была при Марселино – в середину турнирной таблицы.

Игра «Олимпика» после новогодних каникул – сплошная нестабильность. И если в чем-то она и просматривается, эта пресловутая стабильность, так это, разве что, в отсутствии должного результата.

«Марсель» в 2024-м сыграл вничью со «Страсбуром» (пропустив на последних минутах встречи), поделил очки с «Монако», играя почти весь матч в большинстве, затем проиграл не блещущему сейчас «Лиону», а накануне игры с «Шахтером» снова не выиграл: ничья с «Мецем».

Кроме этих неприятностей, еще одна поджидала подопечных Гаттузо и в Кубке Франции. В 1/8 финала они по пенальти уступили «Ренну».

Тем не менее, клубное руководство заверило, что Дженнаро Гаттузо не покинет свой пост как минимум до конца сезона. Итальянец имеет необходимый кредит доверия, поэтому рассчитывает уже в ближайших поединках исправить ситуацию к лучшему.

В этом ему должны помочь зимние новички. Их в «Марселе» четыре: два левых защитника – Мерлен и Гарсия, опорник Онана и форвард Мумбунья.

В свою очередь, команду покинули левый защитник Лоди и нападающий Витинья. Оба этих футболиста были основными, и наверняка сыграли бы против «Шахтера». Теперь точно не сыграют.

Точно не сыграет и Ронжье: у него травма. Под вопросом участие в игре против «горняков» Надиля и Руиса.

История противостояний

От былых противостояний с «Олимпиком» у «Шахтера» приятные воспоминания. Команды пересекались в уже далеком 2009 году, в четвертьфинале Кубка УЕФА. В Донецке подопечные Мирчи Луческу выиграли 2:0 (отличились Хюбшман и Жадсон), а в Марселе «горняки» победили более скромно – 2:1 (в нашей команде голы на счету Фернандиньо и Луиса Адриано).

В итоге «Шахтер» вышел в полуфинал Кубка УЕФА. А затем и выиграл этот трофей.

Прогноз

«Марсель» имеет постоянную официальную игровую практику, тогда как «Шахтер» с середины декабря не имеет ее вообще. И в этом основное отличие соперников: «провансальцы» пребывают в игровом тонусе, тогда как «горняки» пока лишь на пути к нему. Собственно, в этом компоненте сокрыто и главное преимущество французского клуба над украинским.

Однако в нашу пользу должна сыграть свежесть «Шахтера». А еще неубедительная нынешняя форма «Марселя». И заявления Пушича о том, что его команда будет претендовать на победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

Видится, что наиболее оптимальным прогнозом на этот поединок будут «обе забьют». Предположим, что матч завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Кевин, Сикан

«Марсель»: Лопес, Клосс, Жиго, Баллерди, Мерлен, Онана, Унахи, Харит, Ндиайе, Энрике, Обамеянг.

15 февраля, четверг