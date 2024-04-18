18 апреля на «Велодроме» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Марсель – Бенфика

Марсель

Команда в обоих предыдущих розыгрышах приходила третьей в рамках Лиги 1. Но все равно летом тут решили сменить Тудора на Марселино, но испанец не справился и довольно быстро ушел. Впрочем, с провансальцами провалился и Гаттузо, хотя и продержался до конца зимы. И, похоже, новая рокировка, со ставкой на Гассе, дала только временный и краткосрочный эффект, и все больше угроза того, что амбициозный клуб и вовсе финиширует за пределами зоны еврокубков. Тем важнее добиться успеха сейчас. В Лигу чемпионов французы снова не прошли, но в Лиге Европы заняли, еще при Дженнаро, второе место в группе, а потом, с нынешним наставником, довольно уверенно, и Шахтер, и Вильярреал, как раз за счет солидных домашних побед. В Португалии уступали в 2 мяча, но Обамеянг свел отставание к минимальному.

Бенфика

Клуб заметно сдал позиции по сравнению с прошлым сезоном. Орлы фактически сложили полномочия чемпиона страны. Они долго вели гонку 1 на 1 с соседним Спортингом, но в апреле проиграли очный поединок. А перед этим еще и уступили львам в полуфинале национального кубка. Кроме того, подопечные Рогера Шмидта, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов неплохо проявлявшие себя в плей-офф, на этот раз с трудом заняли в группе третье место. В Лиге Европы красно-белые справились и с Тулузой, и с Рейнджерс, и с французами, и с шотландцами сочетая победу и ничью. С французами в Лиссабоне получилось повести в пару мячей, но все-таки разок не удержали Обамеянга.

Статистика личных встреч

В 1990-м году провансальцы выигрывали в Кубке европейских чемпионов. Но в трех следующих официальных поединках орлы набрали 7 очков из 9 возможных.

Прогноз

GGBEt лояльнее к хозяевам. Но они, похоже, утратили форму, а гости постараются сыграть по результату. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,62).