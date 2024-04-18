Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы
Марсель
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 апреля 2024, 07:10 |
192
0

Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

18 апреля 2024, 07:10 |
192
0
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 апреля на «Велодроме» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Марсель – Бенфика

Марсель

Команда в обоих предыдущих розыгрышах приходила третьей в рамках Лиги 1. Но все равно летом тут решили сменить Тудора на Марселино, но испанец не справился и довольно быстро ушел. Впрочем, с провансальцами провалился и Гаттузо, хотя и продержался до конца зимы. И, похоже, новая рокировка, со ставкой на Гассе, дала только временный и краткосрочный эффект, и все больше угроза того, что амбициозный клуб и вовсе финиширует за пределами зоны еврокубков. Тем важнее добиться успеха сейчас. В Лигу чемпионов французы снова не прошли, но в Лиге Европы заняли, еще при Дженнаро, второе место в группе, а потом, с нынешним наставником, довольно уверенно, и Шахтер, и Вильярреал, как раз за счет солидных домашних побед. В Португалии уступали в 2 мяча, но Обамеянг свел отставание к минимальному.

Бенфика

Клуб заметно сдал позиции по сравнению с прошлым сезоном. Орлы фактически сложили полномочия чемпиона страны. Они долго вели гонку 1 на 1 с соседним Спортингом, но в апреле проиграли очный поединок. А перед этим еще и уступили львам в полуфинале национального кубка. Кроме того, подопечные Рогера Шмидта, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов неплохо проявлявшие себя в плей-офф, на этот раз с трудом заняли в группе третье место. В Лиге Европы красно-белые справились и с Тулузой, и с Рейнджерс, и с французами, и с шотландцами сочетая победу и ничью. С французами в Лиссабоне получилось повести в пару мячей, но все-таки разок не удержали Обамеянга.

Статистика личных встреч

В 1990-м году провансальцы выигрывали в Кубке европейских чемпионов. Но в трех следующих официальных поединках орлы набрали 7 очков из 9 возможных.

Прогноз

GGBEt лояльнее к хозяевам. Но они, похоже, утратили форму, а гости постараются сыграть по результату. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,62).

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Марсель – Бенфика. Текстовая трансляция матча
Аталанта – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Марсель Бенфика прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Футбол | 18 апреля 2024, 01:40 5
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты ответного матча главного еврокубка

Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»
Футбол | 18 апреля 2024, 03:20 2
Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»
Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»

Микель прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала ЛЧ от «Баварии»

Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Футбол | 18.04.2024, 08:22
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Футбол | 18.04.2024, 07:15
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Футбол | 17.04.2024, 13:55
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
17.04.2024, 17:23 5
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 76
Футбол
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
16.04.2024, 18:46 3
Футзал
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 15
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем