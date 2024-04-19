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Лига Европы
Проходит дальше Марсель
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 0
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 апреля 2024, 04:35 | Обновлено 19 апреля 2024, 04:51
217
0

Марсель – Бенфика – 1:0 (пен. 4:2). Как Трубин проиграл серию. Видеообзор

Смотрите видео голов и обзор поединка четвертьфинала Лиги Европы

19 апреля 2024, 04:35 | Обновлено 19 апреля 2024, 04:51
217
0
Марсель – Бенфика – 1:0 (пен. 4:2). Как Трубин проиграл серию. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин не спас Бенфику в серии пенальти против Марселя (2:1 дома, 0:1 на выезде, пен. 2:4), и дальше прошел французский клуб.

В полуфиналах Лиги Европы (2 и 9 мая) сыграют: Марсель (Франция) – Аталанта (Италия), Рома (Италия) – Байер (Германия).

🏆 Лига Европы 2023/24

⚽️ 1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

22:00. Марсель (Франция) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (пен. 4:2) [1-й матч – 1:2]

Гол: Мумбанья, 79

Серия пенальти: Ди Мария (не забил), Корреа (1:0), Кокджу (1:1), Кондогбия (2:1), Отаменди (2:2), Балерди (3:2), Антониу Силва (не забил), Луис Энрике (4:2).

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Энрике (Марсель).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Балерди (Марсель).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Отаменди (Бенфика).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоффрей Кондогбия (Марсель).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакин Корреа (Марсель).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Фарис Мумбанья (Марсель).
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Марсель Бенфика Лига Европы Анатолий Трубин серия пенальти видео голов и обзор Хоакин Корреа Жоффре Кондогбиа Николас Отаменди Антониу Силва Анхель Ди Мария
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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