Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин не спас Бенфику в серии пенальти против Марселя (2:1 дома, 0:1 на выезде, пен. 2:4), и дальше прошел французский клуб.

В полуфиналах Лиги Европы (2 и 9 мая) сыграют: Марсель (Франция) – Аталанта (Италия), Рома (Италия) – Байер (Германия).

🏆 Лига Европы 2023/24

⚽️ 1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

22:00. Марсель (Франция) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (пен. 4:2) [1-й матч – 1:2]

Гол: Мумбанья, 79

Серия пенальти: Ди Мария (не забил), Корреа (1:0), Кокджу (1:1), Кондогбия (2:1), Отаменди (2:2), Балерди (3:2), Антониу Силва (не забил), Луис Энрике (4:2).

Видео голов и обзор матча