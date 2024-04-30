Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала полька сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№14 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Медведев – Бублик. Ориентировочное время начала поединка – 14:20 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№20 WTA) или Онс Жабер (№9 WTA).

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