Стало известно, почему задерживается трансфер Келси из Шахтера в Цинциннати

Переход 19-летнего центрфорварда «Шахтера» Кевина Келси в «Цинциннати», который чуть больше недели назад активно анонсировали журналисты, освещающие события в MLS, задерживается.

По информации, которая есть в распоряжении Sport.ua, венесуэльский легионер уже пребывает в США, где в индивидуальном порядке поддерживает форму и ждет, пока будут улажены все формальности.

Детали перехода Келси из «Шахтера» в «Цинциннати» уже полностью улажены, однако для завершения сделки пока не хватает рабочей визы, над получением которой футболист и сотрудники американского клуба сейчас активно работают.

Напомним, ранее сообщалось, что Келси переедет в «Цинциннати» на правах аренды, рассчитанной до конца 2024 года. За сделку американский клуб заплатит 700 тысяч долларов, а также будет иметь опцию на выкуп футболиста за 7 миллионов.