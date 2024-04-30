Стало известно, почему задерживается трансфер Келси из Шахтера в Цинциннати
Венесуэльский форвард уже несколько дней как пребывает в США
Переход 19-летнего центрфорварда «Шахтера» Кевина Келси в «Цинциннати», который чуть больше недели назад активно анонсировали журналисты, освещающие события в MLS, задерживается.
По информации, которая есть в распоряжении Sport.ua, венесуэльский легионер уже пребывает в США, где в индивидуальном порядке поддерживает форму и ждет, пока будут улажены все формальности.
Детали перехода Келси из «Шахтера» в «Цинциннати» уже полностью улажены, однако для завершения сделки пока не хватает рабочей визы, над получением которой футболист и сотрудники американского клуба сейчас активно работают.
Напомним, ранее сообщалось, что Келси переедет в «Цинциннати» на правах аренды, рассчитанной до конца 2024 года. За сделку американский клуб заплатит 700 тысяч долларов, а также будет иметь опцию на выкуп футболиста за 7 миллионов.
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