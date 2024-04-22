Стали известны дата и условия перехода Келси из Шахтера в Цинциннати
Венесуэлец станет игроком американского клуба в понедельник
19-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси до конца понедельника по североамериканскому времени станет футболистом клуба MLS «Цинциннати».
«Цинциннати» арендует Келси до конца текущего сезона, который в MLS совпадает с календарным годом, то есть договор венесуэльца будет рассчитан до 31 декабря.
За аренду Келси «Цинциннати» заплатит 700 тысяч долларов. Также у клуба будет опция на выкуп форварда, но ее сумму источник не раскрывает.
Отмечается, что «Шахтер» не хотел отпускать Келси, но «Цинциннати» продемонстрировал настойчивость в переговорах, которые продолжались около месяца. Кроме того, сам форвард также выразил желание поехать в США в поисках большей игровой практики.
Ранее сообщалось, что у «Цинциннати» будет опция на выкуп Келси за 7 миллионов долларов.
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