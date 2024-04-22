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  4. Стали известны дата и условия перехода Келси из Шахтера в Цинциннати
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 23:56 |
690
1

Стали известны дата и условия перехода Келси из Шахтера в Цинциннати

Венесуэлец станет игроком американского клуба в понедельник

22 апреля 2024, 23:56 |
690
1
Стали известны дата и условия перехода Келси из Шахтера в Цинциннати
shakhtar.com. Кевин Келси

19-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси до конца понедельника по североамериканскому времени станет футболистом клуба MLS «Цинциннати».

«Цинциннати» арендует Келси до конца текущего сезона, который в MLS совпадает с календарным годом, то есть договор венесуэльца будет рассчитан до 31 декабря.

За аренду Келси «Цинциннати» заплатит 700 тысяч долларов. Также у клуба будет опция на выкуп форварда, но ее сумму источник не раскрывает.

Отмечается, что «Шахтер» не хотел отпускать Келси, но «Цинциннати» продемонстрировал настойчивость в переговорах, которые продолжались около месяца. Кроме того, сам форвард также выразил желание поехать в США в поисках большей игровой практики.

Ранее сообщалось, что у «Цинциннати» будет опция на выкуп Келси за 7 миллионов долларов.

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Алексей Сливченко Источник: The Athletic
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New Zealander
Жаль что отпустили. Буду за ним следить. Очень обидно будет если в итоге станет звездой. Будем локти кусать. 
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