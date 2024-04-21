Большая сумма. Известно, сколько Шахтер может получить за продажу Келси

Донецкий «Шахтер» может получить около 8 миллионов долларов за трансфер венесуэльского нападающего Кевина Келси в «Цинциннати», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, американский клуб выплатит 800 тысяч долларов за аренду 19-летнего футболиста. Еще 7 миллионов вечнозеленой валюты будет предусмотрено в виде возможной опции выкупа.

В этом сезоне Кевин сыграл 20 матчей в составе «горняков», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.