Большая сумма. Известно, сколько Шахтер может получить за продажу Келси
Игорь Бурбас утверждает, что венесуэльский нападающий принесет клубу неплохие деньги
Донецкий «Шахтер» может получить около 8 миллионов долларов за трансфер венесуэльского нападающего Кевина Келси в «Цинциннати», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, американский клуб выплатит 800 тысяч долларов за аренду 19-летнего футболиста. Еще 7 миллионов вечнозеленой валюты будет предусмотрено в виде возможной опции выкупа.
В этом сезоне Кевин сыграл 20 матчей в составе «горняков», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
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