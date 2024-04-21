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  4. Большая сумма. Известно, сколько Шахтер может получить за продажу Келси
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 12:37 |
371
1

Большая сумма. Известно, сколько Шахтер может получить за продажу Келси

Игорь Бурбас утверждает, что венесуэльский нападающий принесет клубу неплохие деньги

21 апреля 2024, 12:37 |
371
1
Большая сумма. Известно, сколько Шахтер может получить за продажу Келси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Донецкий «Шахтер» может получить около 8 миллионов долларов за трансфер венесуэльского нападающего Кевина Келси в «Цинциннати», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, американский клуб выплатит 800 тысяч долларов за аренду 19-летнего футболиста. Еще 7 миллионов вечнозеленой валюты будет предусмотрено в виде возможной опции выкупа.

В этом сезоне Кевин сыграл 20 матчей в составе «горняков», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Непоганий гравець. Не розумію, чому його навіть на заміну перестали випускати. Можливо продаж буде найліпшим рішенням і для клубу, і для Кевіна - якщо тренери не бачать його навіть у резерві, то навіщо тримати, хай грає там, де буде грати.
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