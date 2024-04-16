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  4. Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 09:44 |
1627
1

Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо

«Вулверхэмптон» и «Брентфорд» проявляют интерес к Матвею Пономаренко

16 апреля 2024, 09:44 |
1627
1
Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

18-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может перейти в другой клуб.

К талантливому футболисту проявляет интерес «Севилья». Есть также и заинтересованность из Английской премьер-лиги, украинцем интересуется «Вулверхэмптон» и «Брентфорд», цвета которого защищает украинский хавбек Егор Ярмолюк. Однако отмечается, что в настоящее время руководство киевлян не рассматривает продажу Пономаренко, но ситуация может измениться до следующего лета.

Пономаренко выступает за «Динамо» U-19. Он отыграл в этом сезоне 19 матчей и забил 12 голов и успел дебютировать за взрослую команду в УПЛ, приняв участие в четырех поединках.

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Вулверхэмптон Брентфорд Матвей Пономаренко Севилья Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник ТаТоТаке
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FunnyCat_____
Рано, он еще в ДК должен пользу принести!
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