Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо

18-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может перейти в другой клуб.

К талантливому футболисту проявляет интерес «Севилья». Есть также и заинтересованность из Английской премьер-лиги, украинцем интересуется «Вулверхэмптон» и «Брентфорд», цвета которого защищает украинский хавбек Егор Ярмолюк. Однако отмечается, что в настоящее время руководство киевлян не рассматривает продажу Пономаренко, но ситуация может измениться до следующего лета.

Пономаренко выступает за «Динамо» U-19. Он отыграл в этом сезоне 19 матчей и забил 12 голов и успел дебютировать за взрослую команду в УПЛ, приняв участие в четырех поединках.