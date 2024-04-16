Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо
«Вулверхэмптон» и «Брентфорд» проявляют интерес к Матвею Пономаренко
18-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может перейти в другой клуб.
К талантливому футболисту проявляет интерес «Севилья». Есть также и заинтересованность из Английской премьер-лиги, украинцем интересуется «Вулверхэмптон» и «Брентфорд», цвета которого защищает украинский хавбек Егор Ярмолюк. Однако отмечается, что в настоящее время руководство киевлян не рассматривает продажу Пономаренко, но ситуация может измениться до следующего лета.
Пономаренко выступает за «Динамо» U-19. Он отыграл в этом сезоне 19 матчей и забил 12 голов и успел дебютировать за взрослую команду в УПЛ, приняв участие в четырех поединках.
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