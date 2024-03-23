Талантливый нападающий Динамо заинтересовал известный клуб из Ла Лиги

18-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может перейти в другой клуб.

По информации Todofichajes, испанская «Севилья» попытается подписать футболиста в следующее трансферное окно. Испанский клуб пока имеет проблемы с финансами и будет отдавать предпочтение именно трансферам перспективных футболистов. В «Севильи» видят в Пономаренко «нового Довбика».



Отмечается, что за Пономаренко следят также и команды АПЛ.

Пономаренко выступает за «Динамо» U-19. Он отыграл в этом сезоне 19 матчей и забил 12 голов и успел дебютировать за взрослую команду в УПЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Владислав Ванат заинтересовал еще один клуб из Севильи – «Бетис».