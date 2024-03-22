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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 14:45 | Обновлено 22 марта 2024, 14:49
1638
7

Лучший бомбардир Динамо заинтересовал клубы из топовых европейских лиг

Владислав Ванат может в ближайшее время сменить клубную прописку

22 марта 2024, 14:45 | Обновлено 22 марта 2024, 14:49
1638
7
Лучший бомбардир Динамо заинтересовал клубы из топовых европейских лиг
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

22-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат заинтересовал клубы из топовых европейских лиг.

По информации Estadio Deportivo, к нападающему сборной Украины в первую очередь проявляет интерес севильский «Бетис», желающий усилить нападение. Отмечается, что кроме «Бетиса» за лучшим бомбардиром УПЛ также следят ряд клубов АПЛ и Бундеслиги.

В этом сезоне за киевское «Динамо» Владислав Ванат отыграл во всех турнирах 20 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ванат заинтересовал именитый итальянский клуб «Наполи».

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Владислав Ванат Бетис трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Динамо Киев
Источник Estadio Deportivo
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Комментарии 7
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Умник
Один из крепких клубов ла лиги.
Ману Пелегрини тренер который достигает постоянно высоких результатов.
Очень неплох состав.
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Gargantua
меня Ванат разочаровывает. не вижу прогресса после завоевания места в основном составе.
сейчас по идее у него должна где то на фоне раскрепощенности открыться творческая жилка форварда.
пока ее не видно.
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