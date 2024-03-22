Лучший бомбардир Динамо заинтересовал клубы из топовых европейских лиг
Владислав Ванат может в ближайшее время сменить клубную прописку
22-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат заинтересовал клубы из топовых европейских лиг.
По информации Estadio Deportivo, к нападающему сборной Украины в первую очередь проявляет интерес севильский «Бетис», желающий усилить нападение. Отмечается, что кроме «Бетиса» за лучшим бомбардиром УПЛ также следят ряд клубов АПЛ и Бундеслиги.
В этом сезоне за киевское «Динамо» Владислав Ванат отыграл во всех турнирах 20 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ванат заинтересовал именитый итальянский клуб «Наполи».
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Ману Пелегрини тренер который достигает постоянно высоких результатов.
Очень неплох состав.
сейчас по идее у него должна где то на фоне раскрепощенности открыться творческая жилка форварда.
пока ее не видно.