Лучший бомбардир Динамо заинтересовал клубы из топовых европейских лиг

22-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат заинтересовал клубы из топовых европейских лиг.

По информации Estadio Deportivo, к нападающему сборной Украины в первую очередь проявляет интерес севильский «Бетис», желающий усилить нападение. Отмечается, что кроме «Бетиса» за лучшим бомбардиром УПЛ также следят ряд клубов АПЛ и Бундеслиги.

В этом сезоне за киевское «Динамо» Владислав Ванат отыграл во всех турнирах 20 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ванат заинтересовал именитый итальянский клуб «Наполи».