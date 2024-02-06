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Италия
06 февраля 2024, 23:26 |
402
0

Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии

Владислав Ванат заинтересовал «Наполи»

06 февраля 2024, 23:26 |
402
0
Нападающий Динамо и сборной Украины интересен топ-клубу Италии
ФК Динамо.  Владислав Ванат

22-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат заинтересовал именитый итальянский клуб.

По информации итальянского агента Винченцо Морабито, действующий чемпион Италии «Наполи» находится в активном поиске потенциальной замены звездного нападающего Виктора Осимхена, который летом может покинуть клуб. Сообщается, что неаполитанцы следят за нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом.

«Наполи» оценивает Ваната в 15-20 миллионов евро и это максимальная сумма, которую «Наполи» хочет потратить на нового форварда

Ванат провел в этом сезоне за «Динамо» в УПЛ 13 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что французский футбольный клуб «Лилль» хочет подписать Ваната из киевского «Динамо».

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Владислав Ванат Виктор Осимхен Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Наполи
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