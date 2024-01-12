Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции

Французский футбольный клуб «Лилль» хочет подписать 22-летнего украинского форварда Владислава Ваната из киевского «Динамо».

Об этом для «Футбол24» сообщил бывший полузащитник «Осера» и «Реймса» Сергей Яковлев:

– В Реймсе вы выступали с Оливье Летангом, нынешним президентом Лилля и экс-спортивным директором ПСЖ.

– Да, и, кстати, мы с ним периодически общаемся, в частности, об украинском футболе. В последний раз Оливье звонил мне три дня назад. Сейчас он интересуется нападающим Динамо Владиславом Ванатом. Теперь собираю информацию о Владе, – поделился Яковлев.

В текущем сезоне Ванат провел 16 матчей за Динамо, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами. Контракт Владислава со столичной украинской командой рассчитан до лета 2025 года.

Сейчас «Лилль» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У команды 28 очков после 17 туров.

Главным тренером «догов» является бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека. Также за французский клуб выступает экс-защитник «горняков» Исмаили.

Ранее Ванат поделился ожиданиями от зимних сборов «Динамо».