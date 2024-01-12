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  4. Ванат назвал условие, при котором Динамо будет лидером в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 12:16 |
928
1

Ванат назвал условие, при котором Динамо будет лидером в УПЛ

Нападающий киевлян поделился ожиданиями от зимних сборов

12 января 2024, 12:16 |
928
1
Ванат назвал условие, при котором Динамо будет лидером в УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат поделился ожиданиями от зимних сборов и назвал условие, при котором «бело-синие» будут лидерами в УПЛ.

– Болельщики признали тебя лучшим игроком прошлого года. Что для тебя это значит?

– Это приятное признание, которое означает, что год в футбольном плане прошел для меня хорошо. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые голосовали. И отдельно сказать спасибо воинам ВСУ. Это благодаря им в нашей стране сейчас могут проводиться футбольные матчи.

– Уже известны соперники на сборах. Есть ли среди них команда, с которой особенно хотелось бы сыграть?

– Откровенно говоря, особой разницы нет. Конечно, сборы – это самое тяжелое, что бывает в футболе.

– Анализировал ли ты турнирное положение в УПЛ? Какие мысли относительно борьбы за чемпионство?

– Не смотрел, но у нас три игры в запасе, и если мы их выиграем, будем на лидирующих позициях.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 14 матчах чемпионата.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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SandroKing
Шевченко президентом УАФ стане і буде вам підмога.
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