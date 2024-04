ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил молодого форварда в клуб МЛС

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Кевин Келси до конца нынешнего года арендован клубу МЛС «Цинциннати». У американского клуба есть право выкупа игрока.

Келси выступал за «Шахтер» с января 2023 года, успел во всех турнирах провести 37 матчей, забил 9 голов и сделал3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 19-летний венесуэлец не только потерял место в первой команде, но и хочет уйти из-за ситуации с войной в Украине.

Контракт Кевина с украинским клубом истекает в 2027 году.

The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player.