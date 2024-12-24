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Англия
24 декабря 2024, 18:56 | Обновлено 24 декабря 2024, 19:12
512
0

Надежды разбиты. Будущее звездного вингера довольно туманно

Алехандро Гарначо находится в сложном положении

24 декабря 2024, 18:56 | Обновлено 24 декабря 2024, 19:12
512
0
Надежды разбиты. Будущее звездного вингера довольно туманно
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Будущее аргентинского вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандо Гарначо пока что абсолютно туманно, сообщает Daily Star.

По информации источника, после отказа «Барселоны» подписать 20-летнего футболиста, надежды Гарначо на переезд в Испанию разбились. Теперь он вынужден полностью сосредоточиться на своем клубе, где не до конца очевидно, рассчитывает ли на него тренер.

Рубен Аморим пока что не нашел позиции для аргентинца в своей схеме и после манчестерского дерби раскритиковал игрока на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» отказалась от подписания звездного вингера «Манчестер Юнайтед».

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Алехандро Гарначо Барселона Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Daily Star
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