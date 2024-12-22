Забраковали обидчика. Барселона отказалась от трансфера звездного игрока

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо не присоединится к каталонской «Барселоне», сообщает El Nacional.

По информации источника, 20-летний футболист был предложен его агентами для подписания, однако немецкий коуч испанского гранда Ханс-Дитер Флик ясно дал понять, что не заинтересован в том, что бы аргентинец стал игроком «сине-гранатовых».

Коуч не видит достаточного футбольного уровня в Алехандро и сомневается в ментальных качествах вингера для того, чтобы игрок стал частью его проекта.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предлагает новый контракт своей суперзвезде.