Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забраковали обидчика. Барселона отказалась от трансфера звездного игрока
Испания
22 декабря 2024, 15:28 |
1171
0

Забраковали обидчика. Барселона отказалась от трансфера звездного игрока

Алехандро Гарначо не переедет в каталонский гранд

22 декабря 2024, 15:28 |
1171
0
Забраковали обидчика. Барселона отказалась от трансфера звездного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо не присоединится к каталонской «Барселоне», сообщает El Nacional.

По информации источника, 20-летний футболист был предложен его агентами для подписания, однако немецкий коуч испанского гранда Ханс-Дитер Флик ясно дал понять, что не заинтересован в том, что бы аргентинец стал игроком «сине-гранатовых».

Коуч не видит достаточного футбольного уровня в Алехандро и сомневается в ментальных качествах вингера для того, чтобы игрок стал частью его проекта.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предлагает новый контракт своей суперзвезде.

По теме:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему Рэшфорд вне состава
ВИДЕО. Очередной неудачный стандарт. Борнмут забивает гол в ворота МЮ
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алехандро Гарначо трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Манчестер Юнайтед Ханс-Дитер Флик
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 08:30 5
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри

Энтони насчитал победу Александра 115:114

«Особые отношения». Экс-голкипер Полесья сказал все, что думает о Буткевиче
Футбол | 22 декабря 2024, 15:23 0
«Особые отношения». Экс-голкипер Полесья сказал все, что думает о Буткевиче
«Особые отношения». Экс-голкипер Полесья сказал все, что думает о Буткевиче

Антон Яшков расхвалил Геннадия Буткевича

«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
Бокс | 22.12.2024, 02:45
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 22.12.2024, 00:10
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Футбол | 22.12.2024, 14:20
Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
22.12.2024, 09:04 2
Бокс
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 6
Футбол
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
21.12.2024, 10:32 30
Футбол
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
20.12.2024, 20:06 10
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
21.12.2024, 20:33 29
Бокс
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
22.12.2024, 01:31 163
Бокс
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
21.12.2024, 12:50 12
Футбол
ФОТО. Дочь Шацких не видела отца два года. Встреча наконец состоялась
ФОТО. Дочь Шацких не видела отца два года. Встреча наконец состоялась
21.12.2024, 03:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем