Забраковали обидчика. Барселона отказалась от трансфера звездного игрока
Алехандро Гарначо не переедет в каталонский гранд
Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо не присоединится к каталонской «Барселоне», сообщает El Nacional.
По информации источника, 20-летний футболист был предложен его агентами для подписания, однако немецкий коуч испанского гранда Ханс-Дитер Флик ясно дал понять, что не заинтересован в том, что бы аргентинец стал игроком «сине-гранатовых».
Коуч не видит достаточного футбольного уровня в Алехандро и сомневается в ментальных качествах вингера для того, чтобы игрок стал частью его проекта.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предлагает новый контракт своей суперзвезде.
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